Zájemci mohou nově on-line prostudovat kompletní proces s Miladou Horákovou

Před 75 lety začalo přelíčení, které vedlo k zavraždění právničky a národně socialistické političky Horákové. Její vražda se stala symbolem politických procesů v komunistickém Československu.

Metoda, kterou projekt Politické procesy používá, umožňuje zkoumat, jak byl proces zmanipulovaný. Historici zveřejňují přepisy v rozsahu 2,8 milionu znaků, což činí 1571 normostran. Umožňuje to e-badatelna, kterou archiv vyvinul speciálně pro tento projekt. Lidé díky tomu mohou prozkoumat, jaké věty strůjci procesu z propagandistických výstupů vypouštěli, aby záměrně upravili vyznění slov obžalovaných v procesu s Horákovou. Pasáže, v nichž by obžalovaní působili lidsky, anebo naopak odvážně a neohroženě, se do veřejného prostoru tehdy nedostaly.