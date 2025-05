Za popírání ruských zločinů na Ukrajině potrestal soud učitelku podmínkou

Soudkyně Eliška Matyášová řekla, že valnou částí světa byla agrese Ruské federace vůči Ukrajině odsouzena, o čemž bylo v době, kdy Bednářová žákům přednášela, masivně informováno. „To znamená, že paní obžalovaná s tímto musela být srozuměna,“ uvedla soudkyně.

Podotkla, že kdyby Bednářová podobné výroky pronesla například před svými přáteli, nebyla by pravděpodobně nijak stíhána. „Tady je to škodlivé právě z toho důvodu, že si vybrala děti ve věku třináct, čtrnáct let, které si vzala jako rukojmí a které nemohly dělat nic jiného, než tam sedět a její názory absorbovat,“ podotkla Matyášová.

Zdůraznila, že Bednářovou nikdo nesoudí za její názory. „Obžalovaná si může myslet, co chce, ale nesmí k tomu zneužít své postavení učitele,“ zdůraznila soudkyně. Kurz na posílení mediální gramotnosti učitelce nařídila proto, že má podle ní Bednářová problém s rozlišováním dezinformací a propagandy.

Hlasité komentáře

Při vynášení rozsudku učitelka i její příznivci některé části hlasitě komentovali, soudkyně je napomenula, že pokud budou vyrušovat, nechá je vyvést.

Obvodní soud pro Prahu 6 se případem zabýval potřetí. Dvakrát pedagožku osvobodil, napodruhé rozsudek potvrdil i odvolací senát. Verdikty ale letos v lednu zrušil Nejvyšší soud, nařídil, aby se soudy více zabývaly tím, zda Bednářová naplnila objektivní a subjektivní stránku trestného činu.

Téma Ukrajiny otevřela kantorka při výuce v Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze počátkem dubna 2022, tedy několik týdnů po začátku plnohodnotné ruské invaze. Podle obžaloby v osmé třídě při hodině slohu uváděla, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace.