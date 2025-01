Lídr Proud Boys požádal Trumpa o milost. Za spiknutí si odpykává 22 let

Bývalý vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys („hrdí hoši“) Enrique Tarrio požádal nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa o milost. Tarria soud poslal na 22 let za mříže za zorganizování spiknutí, jehož cílem bylo zabránit pokojnému předání moci Joeu Bidenovi po prezidentských volbách v roce 2020.

Žádost v dopise přišla prostřednictvím Tarriova právníka Nayiba Hassana z Miami dva týdny před Trumpovým návratem do Bílého domu. Trump už dříve prohlásil, že zváží omilostnění mnoha osob odsouzených v souvislosti s vniknutím do Kapitolu. Americká média spekulují, že by tak mohl učinit už v první den svého působení v úřadu. Inaugurace připadá na 20. ledna.

Hassan uvedl, že tato žádost je prvním případem, kdy Tarrio požádal Trumpa přímo o milost. Právník sdělil, že dopis zaslal také několika lidem z Trumpova okolí a uvedl v něm argumenty ve prospěch svého klienta. „Vyvíjíme veškeré možné úsilí, abychom zajistili, že se toto sdělení dostane až ke zvolenému prezidentu Trumpovi,“ dodal Hassan.