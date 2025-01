Americký Kongres potvrdí návrat Trumpa do Bílého domu

Americký Kongres za několik hodin oficiálně potvrdí návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Společnému zasedání obou komor bude předsedat viceprezidentka Kamala Harrisová. Ve Washingtonu panují zvýšená bezpečnostní opatření – právě před čtyřmi lety se dav Trumpových stoupenců dostal do Kapitolu ve snaze překazit potvrzení volebního vítězství Joea Bidena.

Trump se vrací do úřadu poté, co vyhrál volby, které začaly kláním s Bidenem a skončily jeho vítězstvím nad viceprezidentkou Harrisovou. Ta tak bude předsedat certifikaci své vlastní prohry a bude plnit ústavní roli stejným způsobem, jakým to dělal Trumpův viceprezident Mike Pence poté, co 6. ledna 2021 utichlo násilí.