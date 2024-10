Aby se udržel u moci, uchýlil se ke zločinům, píší vyšetřovatelé o Trumpovi

Podle Smithova týmu ale důkazy svědčí o tom, že Trumpova kampaň po minulých volbách představovala jednání „zoufalého kandidáta“, spíše než oficiální prezidentské úkony, napsal deník The New York Times. Prokurátoři uvedli, že nynější republikánský exprezident „použil klamání ve snaze ovlivnit veškeré fáze volebního procesu“.

Trump po minulých volbách nikdy veřejně neuznal porážku a místo toho šířil fámy o tom, že hlasování bylo zmanipulované. Zároveň společně se skupinou spojenců vyvíjel tlak na volební činitele na různých úrovních včetně viceprezidenta Pence, který ale nakonec odmítl do schvalování výsledků zasáhnout. Exprezident kvůli tomu čelí čtyřem různým obviněním, zatímco do Bílého domu letos kandiduje znovu.

Protiústavní dokument, tvrdí Trump

Nová odhalení nechala soudkyně Chutkanová zveřejnit v době, kdy v některých státech USA již existuje možnost hlasovat v prezidentských volbách, v nichž se Trump utká o Bílý dům s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.