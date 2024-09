PŘEHLEDNĚ: Američané volí unikátně, prezidenta může určit pár hlasů

Ralph Nader v roce 2000 v celkovém součtu nezískal ani tři miliony hlasů, klíčovou se ale ukázala být jeho kandidatura pro sčítání na Floridě.

Republikán George W. Bush prohrál celonárodní všeobecné hlasování a větší přízní občanů se mohl chlubit Al Gore. Jenže Bush uzmul více volitelů než Gore, a proto nakonec vyšel ze souboje vítězně. O prezidentu přitom rozhodl rozdíl pouhých 537 hlasů na Floridě. Nader v tomto státě –⁠⁠⁠ o nějž se tvrdě bojuje pravidelně, jelikož uspět v něm může jak demokrat, tak republikán –⁠⁠⁠ získal přes devadesát tisíc hlasů.

Nader později ve své knize napsal, že podle exit pollů by 38 procent jeho voličů na Floridě v případě, že by nekandidoval, hlasovalo pro Al Gora, zatímco pro Bushe čtvrtina. Pokud by se tak stalo, Gore by na Floridě zvítězil zhruba o třináct tisíc hlasů.