V Česku by mohlo trvale zůstat přes čtvrt milionu ukrajinských uprchlíků

V Česku by mohlo trvale zůstat na 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. I s nimi by za deset let mohlo v zemi celkem žít asi 1,36 milionu cizinců, vyplývá ze studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) a středoevropské pobočky Aspen Institute pro ministerstvo práce. Na konci března pobývalo v Česku podle údajů ministerstva vnitra 364 600 uprchlíků s dočasnou ochranou a dalších 708 700 cizinců mělo povolení k pobytu, celkem tedy 1,07 milionu lidí.

Postupný nárůst v dalších letech

Na konci března ministerstvo vnitra evidovalo 364 602 lidí s dočasnou ochranou. Dalších 330 283 mužů a žen z různých států mělo v Česku přechodný pobyt a 378 418 mohlo v zemi zůstat trvale. Dohromady na konci prvního čtvrtletí pobývalo v Česku přes 1,07 milionu cizinců a cizinek. Podle odhadů ze studie by se v roce 2030 mohl počet blížit 1,19 milionu a o pět let později by dosáhl 1,36 milionu. Z toho by bylo 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří by v Česku zůstali. Postupně by na trh práce vstupovaly i jejich dospívající děti.

„Očekáváme, že počet cizinců v Česku se bude zvyšovat. Budeme to potřebovat. I se zvyšujícím se počtem budeme mít nedostatek pracovníků v ekonomice,“ řekl tento týden při představení studie jeden ze spoluautorů a partner BCG Tomáš Wiedermann.