Celostátního vojenského cvičení by se v Polsku mohlo zúčastnit až sto tisíc lidí

Polsko čeká příští rok poprvé celostátní vojenské cvičení. Účast na něm bude dobrovolná. Zapsat se budou moci i ženy a očekává se zájem až sta tisíc lidí. Cvičení budou probíhat buď jako série víkendových školení nebo jako měsíční výcvik v kasárnách. Polská armáda má nyní včetně rezervistů k dispozici na dvě stě tisíc lidí, podle Varšavy je to ale málo. Plán posledních dvou vlád počítá s navýšením až na tři sta tisíc. S rekrutací mají pomoci i náborové akce. Navyšovat stavy se ale armádě daří už pět let. Jen v minulém roce přišlo šestnáct tisíc zájemců. Vliv na to mělo i zvýšení platů o téměř pětinu.