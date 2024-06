V Georgii se Trump soudu až do voleb vyhne. Může za to údajný milostný vztah prokurátorky

Odvolací soud v americkém státě Georgia pozastavil přípravu procesu s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem obžalovaným z ovlivňování výsledků voleb z roku 2020. Soud chce nejprve projednat údajný střet zájmů vrchní prokurátorky Fani Willisové, což může trvat až do března příštího roku, uvedla agentura AP.

Na odvolací slyšení by podle AP mělo dojít v říjnu, pokud jej soud uzná za nutné. Soudce by verdikt o dalším působení Willisové měl sdělit nejpozději v březnu. Poté bude možno podat odvolání k nejvyššímu soudu Georgie.

Do ukončení odvolacího soudu by příprava samotného hlavního líčení procesu neměla pokračovat. Trump se tak s jistotou vyhne tomu, aby se dozvěděl další verdikt v některé ze svých kauz ještě před listopadovými prezidentskými volbami. V nich se hodlá ucházet o návrat do Bílého domu a s velkou pravděpodobností se utká se současným prezidentem Joem Bidenem.

Velká porota v Georgii loni v srpnu schválila obžalobu proti Trumpovi a jeho 18 spojencům, které prokuratura viní ze zločinného spolčení s cílem zvrátit Trumpovu volební porážku z roku 2020. Exprezident čelí obžalobě i v dalších třech případech. V jednom z nich, týkajícím se falšování finančních záznamů ve snaze skrýt platby pornoherečce za mlčení před volbami v roce 2020, již porota shledala Trumpa vinným.