Porota shledala Trumpa vinným ve všech bodech obžaloby z falšování finančních záznamů

Rozsudek uvrhl Spojené státy do neprobádané oblasti před prezidentskými volbami, které se budou konat 5. listopadu a v nichž se republikánský kandidát Trump pokusí získat Bílý dům zpět od demokratického prezidenta Joea Bidena.

Sedmasedmdesátiletý Trump pochybení popřel a očekává se, že se odvolá.

Hrozí mu maximální trest čtyři roky vězení, ačkoli ostatní odsouzení za tento trestný čin často dostávají kratší tresty, pokuty nebo podmíněné tresty, uvedla agentura Reuters. Dodala, že uvěznění by mu nebránilo v kampani ani v nástupu do funkce, pokud by zvítězil.