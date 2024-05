Soud s Trumpem má již v rukou porota. Závěrečné řeči skončily

U soudu v New Yorku skončily po mnoha hodinách závěrečné řeči v procesu s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem, který čelí obžalobě z falšování finančních dokumentů v souvislosti s platbou za mlčení pornoherečce Stephanie Cliffordové, známé pod pseudonymem Stormy Daniels. Nyní budou podle agentury AP následovat pokyny soudu porotě, která se pak odebere k jednáním za zavřenými dveřmi. Trumpovi hrozí až čtyři roky ve vězení.

Závěrečné řeči byly poslední šancí obžaloby i obhajoby přesvědčit dvanáctičlennou porotu o svých argumentech. Ta následně obdrží instrukce od soudce a odebere se k jednáním za zavřenými dveřmi, která by podle odhadů médií mohla trvat několik hodin, ale také až několik týdnů. Jakýkoliv její závěr přitom musí být jednomyslný. Soudce dá porotcům instrukce podle stanice CNN po noční pauze ve středu v 10 hodin newyorského času (16 hodin středoevropského času).

Závěrečné řeči

„Tento případ je ve své podstatě o spiknutí a zastírání,“ řekl v závěrečné řeči žalobce Joshua Steinglass podle AP. Agentura Reuters upozornila na prokurátorovo prohlášení, že Trump se před volbami v roce 2016 pokusil platbou za mlčení „oklamat amerického voliče“.

„Nikdy se nedozvíme, zda tato snaha o oklamání amerického voliče ovlivnila volby, ale to nemusíme dokazovat,“ řekl Steinglass, podle něhož platba pornoherečce byla součástí snahy zabránit zveřejnění informací, jež by mohly poškodit Trumpovu první kandidaturu do Bílého domu. Prokurátorova řeč trvala téměř pět hodin, podotkla stanice CNN.

Trumpův advokát Todd Blanche předtím ve své řeči prohlásil, že Trump je nevinen a žádného trestného činu se nedopustil. Vyzval porotce, aby při rozhodování odložili své osobní názory na exprezidenta. „Pokud se zaměříte na důkazy, je to velmi, velmi snadný a rychlý verdikt nevinen,“ zopakoval v průběhu své řeči k porotcům. Rovněž jim řekl, aby nevěřili výpovědím pornoherečky Cliffordové ani právníka Michaela Cohena, který figuruje v případu. Blanche mluvil k porotě přibližně tři hodiny.