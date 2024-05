Soud s Trumpem je ve finále. Obhajoba a žalobci přednesou závěrečné řeči

Po šesti týdnech začaly před soudem v New Yorku závěrečné argumenty stran v procesu s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem, který čelí obžalobě z falšování finančních dokumentů v souvislosti s platbou za mlčení pornoherečce Stephanie Cliffordové. Nejprve hovoří zástupci obhajoby. Trumpův právník Todd Blanche podle listu The New York Times uvedl, že bude potřebovat přibližně dvě a půl hodiny.

Nejprve přednáší argumenty obhajoba, následně žalobci, což je v newyorských trestních procesech standardní postup. To se však Trumpovi nelíbilo, což napsal na své sociální síti Truth Social. „Proč by obhajoba nemohla vystoupit jako poslední? Jsou ve výhodě, je to velmi nefér,“ poznamenal a znovu označil proces za „hon na čarodějnice“.

Na verdikt čeká celá Amerika. Průzkumy ukazují, že by Trump v případě odsouzení mohl přijít o některé své voliče. Naopak zproštění viny by bylo velkým vítězstvím. „Nikdo neříká ‚Ach, Donald Trump má velkou šanci na zproštění‘. Snaží se o to, aby porota nedosáhla jednoznačné shody,“ míní analytik CNN a bývalý americký ambasador v Česku Norm Eisen.

Podle AP přednesení závěrečných argumentů zřejmě potrvá celý den a porota by mohla začít jednat ve středu. Soudce Juan Merchan uvedl, že porotce požádá, aby zůstali déle, aby mohly obě strany během úterka dokončit své závěrečné argumenty. Podle The New York Times mělo jednání původně trvat do 16:30 místního času (půl jedenácté večer SELČ).