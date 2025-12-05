Němečtí poslanci schválili důchodový balík


5. 12. 2025Aktualizovánopřed 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Německý Spolkový sněm navzdory odporu části koaličních poslanců schválil vládní důchodový balík. Spor o něj v posledních týdnech vyvolal krizi ve vládě kancléře Friedricha Merze (CDU). Postavila se proti němu totiž část mladých poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU, podle kterých představují některá opatření balíku příliš velkou zátěž pro státní rozpočet a mladou generaci. Návrh nakonec prošel pohodlnou většinou hlasů.

Pro schválení důchodového balíku hlasovalo 319 poslanců, 225 jich bylo proti a 53 se zdrželo. Vládní koalice CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) má ve Spolkovém sněmu většinu 328 hlasů z 630. Dlouho přitom nebylo jasné, zda se podaří vládnímu táboru dostatek hlasů ve vlastních řadách najít. V pátek ráno Merz řekl, že si přeje dosáhnout většiny aspoň 316 hlasů. Pokud by balík neprošel, znamenalo by to velkou ránu pro jeho autoritu. Některá německá média hlasování interpretovala jako hlasování o důvěře kancléři.

Nyní návrh zákona musí na zasedání 19. prosince schválit ještě Spolková rada, která zastupuje zájmy šestnácti spolkových zemí. Pokud tak učiní, což se očekává, bude moci zákon vstoupit v platnost k 1. lednu.

Balík plní zásadní předvolební sliby všech tří vládních stran. Kromě stabilizace důchodů, kterou prosazovala SPD, je v něm také návrh bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) na zvýšení důchodů zohledňující dobu péče o děti, takzvanou mateřskou rentu. CDU do balíku prosadila takzvaný aktivní důchod, tedy ustanovení, které daňově zvýhodní pracující důchodce.

9 minut
Studio ČT24: Německý Bundestag schválil reformu důchodů a vojenskou službu
Zdroj: ČT24

Část mladých poslanců balík kritizuje

CDU/CSU a SPD se už v koaliční smlouvě na začátku roku dohodly, že prodlouží navázání průměrného důchodu na průměrnou mzdu do roku 2031. Poroste-li průměrná mzda, má růst i průměrný důchod. Nejnižší důchod má činit 48 procent průměrné mzdy. Skupina osmnácti mladých poslanců CDU/CSU se postavila proti tomu, aby vláda v zákoně stanovila i to, jak se má výše důchodů vyvíjet po roce 2031, respektive jak přesně by se měl důchod po tomto roce počítat.

Důchodový balík pochází z dílny ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basové, která je zároveň spolupředsedkyní SPD. Vláda jej schválila už letos v létě. Sociální demokraté považují stanovení výše důchodu po roce 2031 za důležité kvůli zajištění důchodové stability. Podle poslanců CDU/CSU, kteří se proti němu postavili, představuje příliš velkou zátěž pro mladou generaci a státní rozpočet.

Kancléř Merz se několik týdnů snažil rebely přesvědčit, aby balík podpořili. Varoval je mimo jiné, že by jeho neschválení mohlo ohrozit stabilitu celé vlády, což by vzhledem ke geopolitické situaci byl pro Německo i Evropu podle něj závažný problém.

Oblomit se Merz rebely snažil slibem, že vznikne nová důchodová komise. Své návrhy na hlubší reformu důchodového systému má předložit do poloviny příštího roku. Tabu přitom nemají být ani úvahy o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 67 let, což SPD dosud zásadně odmítala.

Německá vláda čelí krizi kvůli důchodovému balíčku
Německý Spolkový sněm

Výběr redakce

Ruský nálet zabil v Dněpropetrovské oblasti dvanáctiletého chlapce

Ruský nálet zabil v Dněpropetrovské oblasti dvanáctiletého chlapce

12:24Aktualizovánopřed 13 mminutami
Němečtí poslanci schválili důchodový balík

Němečtí poslanci schválili důchodový balík

13:34Aktualizovánopřed 56 mminutami
Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

před 1 hhodinou
Trump v novém dokumentu tvrdí, že Evropa čelí civilizačnímu úpadku

Trump v novém dokumentu tvrdí, že Evropa čelí civilizačnímu úpadku

před 1 hhodinou
Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

před 1 hhodinou
ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta

ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta

před 1 hhodinou
V Pardubicích otevřeli severovýchodní obchvat města

V Pardubicích otevřeli severovýchodní obchvat města

před 2 hhodinami
Meteorologové varují před náledím

Meteorologové varují před náledím

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ruský nálet zabil v Dněpropetrovské oblasti dvanáctiletého chlapce

Dvanáctiletého chlapce zabil a další tři lidi zranil nálet ruských dronů na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, sdělil předseda oblastní správy Vladyslav Hajvanenko. Ukrajinské drony během noci opět útočily v hloubi Ruska, informují média a místní úřady. Rusko tvrdí, že dobylo další ves na východě Ukrajiny, Bezimjane v Doněcké oblasti.
12:24Aktualizovánopřed 13 mminutami

Němečtí poslanci schválili důchodový balík

Německý Spolkový sněm navzdory odporu části koaličních poslanců schválil vládní důchodový balík. Spor o něj v posledních týdnech vyvolal krizi ve vládě kancléře Friedricha Merze (CDU). Postavila se proti němu totiž část mladých poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU, podle kterých představují některá opatření balíku příliš velkou zátěž pro státní rozpočet a mladou generaci. Návrh nakonec prošel pohodlnou většinou hlasů.
13:34Aktualizovánopřed 56 mminutami

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun). Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
před 1 hhodinou

Trump v novém dokumentu tvrdí, že Evropa čelí civilizačnímu úpadku

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda v nové oficiální národní bezpečnostní strategii viní EU a migraci z toho, co označují za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Napsal o tom zpravodajský server Politico.
před 1 hhodinou

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun). Konkurenční společnost TikTok se pokutě vyhnula díky ústupkům, které učinila.
před 1 hhodinou

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby. Zákon zavádí plošné odvody a stanovuje také cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby. Školáci a studenti na řadě míst Německa proti zákonu protestují.
před 3 hhodinami

Čtyři země odstupují z Eurovize kvůli účasti Izraele

Španělsko, Nizozemsko, Irsko a Slovinsko odstupují ze soutěže Eurovize. Reagují tak na čtvrteční hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže účastnit Izrael. Informují o tom agentury. Izraelský prezident Jicchak Herzog rozhodnutí EBU uvítal.
před 4 hhodinami

Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify

Americká ministryně Pam Bondiová nařídila posílit vyšetřování aktivit organizace Antifa (antifašistická akce) a dalších podobných skupin, které označila za extremistické, uvedla agentura Reuters, která se seznámila s nařízením ministryně. V září americký prezident Donald Trump označil Antifu za teroristickou organizaci.
před 6 hhodinami
Načítání...