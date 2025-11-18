Německá vláda čelí krizi kvůli důchodovému balíčku

Německá vláda čelí krizi kvůli plánovanému důchodovému balíčku. Postavili se proti němu mladí poslanci konzervativní unie CDU/CSU, kteří hrozí, že návrh ve Spolkovém sněmu nepodpoří. Vláda kancléře Friedricha Merze, kterou kromě CDU/CSU tvoří ještě sociální demokraté (SPD), by tak neměla pro schválení návrhu většinu. Situace je natolik vážná, že kancléř musel v pondělí odmítnout spekulace, že kvůli sporu hrozí rozpad koalice a menšinová vláda konzervativců.
CDU/CSU a SPD se už v koaliční smlouvě na počátku roku dohodly, že prodlouží navázání průměrného důchodu na průměrnou mzdu do roku 2031. Poroste-li průměrná mzda, má růst i průměrný důchod. Nejnižší důchod má činit 48 procent průměrné mzdy. Sporným bodem ovšem je, zda by už nyní měla vláda stanovit, jak se má výše důchodů vyvíjet po roce 2031, respektive jak přesně by se měl důchod po tomto roce počítat.
Návrh důchodového balíčku pochází z dílny ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basové, která je zároveň spolupředsedkyní SPD. Vláda jej schválila už letos v létě a jeho formulace prakticky stanovují výši průměrného důchodu i po roce 2031. Sociální demokraté to považují za důležité kvůli zajištění důchodové stability.
Proti se ale postavila skupina osmnácti mladých poslanců CDU/CSU. Avizují, že v této podobě balíček nepodpoří, protože představuje příliš velkou zátěž pro mladou generaci. Stát by podle nich musel vydat navíc 118 miliard eur (2,9 bilionu korun), aby udržel důchody stabilní. Poslanecká skupina je přitom natolik silná, že může schválení balíku zabránit.
Merz se o víkendu pokusil mladé konzervativce přesvědčit, aby ustoupili. Přijel proto na sjezd Mladé unie (JU), mládežnické organizace CDU/CSU, který se konal v Rustu na jihozápadě Německa. Podle německých médií ale svým projevem mnohého nedosáhl a některé členy JU spíše popudil.
Šéf skupiny osmnácti mladých poslanců CDU/CSU Pascal Reddig časopisu Stern v úterý řekl, že rebelující poslanci nadále trvají na změně návrhu. „Řešení existují, pokud o ně bude mít SPD zájem,“ zdůraznil.
Sociální demokraté odmítají změny v návrhu i odsun hlasování
Sociální demokracie ovšem změny v návrhu zásadně odmítá. Její spolupředseda a ministr financí Lars Klingbeil odmítl i to, aby se hlasování o balíčku ve Spolkovém sněmu odsunulo. To odmítá i kancléř Merz, který řekl, že by chtěl diskusi uzavřít do konce roku, aby malá důchodová reforma mohla začít platit od 1. ledna.
Jako řešení Merz navrhl, aby poslanci kromě důchodového balíčku schválili ještě doprovodnou rezoluci, která by reagovala na některé obavy mladých zákonodárců. „Rezoluce je příliš málo závazná,“ odmítl ale návrh šéf rebelů Reddig.
Balíček plní zásadní předvolební sliby všech tří stran. Kromě stabilizace důchodů, kterou prosazovala SPD, je v ní také návrh bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) na zvýšení důchodů zohledňující dobu péče o děti, má jít o takzvanou mateřskou rentu. CDU do balíčku prosadila takzvanou aktivní rentu, tedy ustanovení, které daňově zvýhodní pracující důchodce.
Kancléř Merz přitom usiluje o dalekosáhlou reformu, která by změnila celý důchodový systém po roce 2031. Vzniknout kvůli tomu má důchodová komise, která by měla výsledek své práce předložit do léta příštího roku. Německá média ovšem upozorňují, že zatím poslední důchodová komise nedosáhla kompromisu a plánovaná velká reforma systému se nakonec neuskutečnila.