Německu se stále nedaří nastartovat hospodářský růst. Trpí třeba klíčový automobilový sektor, kde ubyly desítky tisíc pracovních míst. Veřejnost navíc nevěří, že spolkový kancléř Friedrich Merz zvládne prosadit slibované reformy.
Děláme chyby, říká Merz a slibuje „podzim reforem“
Spolková vláda v Berlíně řeší po letní pauze řadu problémů – chybějící miliardy ve státním rozpočtu nebo výdaje na sociální dávky, o nichž se strany vládní koalice přely v posledních týdnech. „Samozřejmě děláme chyby, o tom není pochyb,“ zhodnotil kancléř Merz. Země má také poprvé po deseti letech přes tři miliony nezaměstnaných.
Politici slibují, že po letní depresi přijde podzim reforem. Ulevit chtějí klíčovému automobilovému sektoru, ve kterém podle analýzy společnosti EY za rok ubylo padesát tisíc pracovních míst – to je skoro sedm procent. Volkswagen, Mercedes a další čelí konkurenci z Číny i dopadům amerických cel.
„Politika musí mít větší tah na branku. Potřebujeme atraktivní systém podpory elektromobility,“ prohlásil Jan Mentrup z odborové organizace IG Metall. Poukázal také na ceny energií. „Ty v Německu prostě nejsou konkurenceschopné,“ dodal.
HDP stagnuje a AfD roste
Někteří vrcholní politici zpochybňují evropský zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem k roku 2035. I to bude téma velkého auto summitu v kancléřství letos v říjnu, další setkání se má zaměřit na ocelářství. „To, co nám v krátkodobém horizontu působí největší potíže, je dlouhodobě chybějící hospodářský růst,“ podotkl vedoucí prodeje a logistiky ocelárny Stahlwerk Thüringen Alexander Stier.
Ekonomové na začátku září znovu zhoršili odhady. Hrubý domácí produkt by se měl letos zvýšit jen asi o dvě desetiny procenta.
Na vzestupu je naopak popularita krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) – v některých průzkumech je s 26 procenty nejsilnější stranou, předstihla vládní CDU/CSU kancléře Merze. Prvním skutečným testem popularity spolkové vlády byly nedělní místní volby, ve kterých AfD výrazně posílila.