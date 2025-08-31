„Zvládneme to.“ Deset let poté chtějí Němci přijímat méně uprchlíků


před 55 mminutami
3 minuty
Zdroj: ČT24

Věta bývalé německé kancléřky Angely Merkelové „Zvládneme to“ před deseti lety rezonovala celou Evropou. Stala se symbolem německé migrační politiky a pro mnohé i symbolem jejího selhání.

Jedním z těch, kdo přišel do Německa v roce 2015, byl i Syřan Anas Modamani. Osobně ho tehdy pozdravila i spolková kancléřka a své zemi dala úkol. „Zvládli jsme toho tolik, zvládneme to,“ prohlásila před deseti lety Merkelová.

Tou dobou žilo v Německu 750 tisíc uprchlíků, nyní jsou jich přes tři miliony. V letech 2015 a 2016 přibyli hlavně mladí muži z válkou a krizemi sužované Sýrie, Afghánistánu a Iráku. „Vzpomínám si, že jsem byl vlastně hrdý, že můžeme, stejně jako to udělali Turci, poskytnout těmto lidem s otevřenou náručí ochranu,“ uvedl poradce Merkelové pro migraci Gerald Knaus.

Kontroly na hraničním přechodu mezi Německem a Švýcarskem

Migrace posílila xenofobní politické síly

Tři čtvrtiny tehdejších uprchlíků mají dnes práci, i když často manuální a špatně placenou. Integrace se ovšem ukázala být větší výzvou – islamistické útoky vyvolaly strach, v posledních dvou letech rekordně přibylo násilí proti muslimům.

„Deset let jsme tu byli vítáni, ale po vícero problémech začali lidé říkat cizinci pryč,“ poznamenala uprchlice z roku 2015 Ayla Aljazaerliová. Migrace posílila xenofobní politické síly – z okrajové Alternativy pro Německo se stala druhá nejsilnější strana v parlamentu.

Demonstrace pravice v berlínské čtvrti Friedrichshain

Situace po ruské invazi na Ukrajinu

Před třemi a půl lety navíc přišla další velká zkouška. Rusko vpadlo na Ukrajinu a v Německu znovu vyhledal ochranu víc než milion lidí, tentokrát především žen a dětí.

Sto dvacet tisíc lidí prošlo uprchlickým táborem na bývalém berlínském letišti Tegel. Ten podle Moniky Hebbinghausové ze Zemského úřadu pro uprchlické záležitosti v Berlíně dobře ukazuje, co se Němci od roku 2015 naučili. „Měli jsme tu sociální pracovníky, lékaře,“ říká Hebbinghausová.

Letiště mělo původně fungovat pouze jako přijímací centrum, někteří obyvatelé tam ale našli domov. Část problémů se totiž nepodařilo vyřešit před deseti lety ani teď – levného bydlení je málo a také školy se potýkají s tím, jak začlenit děti, které přišly z války.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz na summitu o rusko-ukrajinské válce

„Co jsme měli dělat? Uprchlíci byli v Evropě. O několik dní později je Viktor Orbán, maďarský premiér, jednoduše oklamal, využil lidi v nouzi, téměř si s nimi pohrál,“ prohlásila v červenci Merkelová.

Merkelová ještě na podzim roku 2015 migrační pravidla zpřísnila. V současné době Německo urychluje deportace a omezuje podporu Ukrajincům. Většina veřejnosti si přeje, aby Německo přijímalo uprchlíků méně.

