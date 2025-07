Počet žádostí o azyl v Německu prudce klesl

Čerstvé německé statistiky ukazují prudký pokles žádostí o azyl v Německu. Koaliční vláda to přičítá přísnějším migračním pravidlům. Požaduje jejich zavedení i napříč Evropskou unií. V Bavorsku se kvůli tomu příští týden sejdou ministři vnitra podobně smýšlejících evropských států včetně České republiky.

„Téměř nikdo, kdo chce požádat o azyl, není odmítán. Těch pár, kteří budou odmítnuti, vyhrají u soudu, protože to, co Německo v současné době dělá, je v rozporu s evropským právem. Takže politika hraničních kontrol žadatelů o azyl v Německu selže,“ uvedl.

Právě tyto kontroly jsou podle části expertů problematické. Kritiku vyjádřil například Gerald Knaus z think tanku European Stability Initiative, který v minulosti radil exkancléřce Angele Merkelové.

Podle vládních představitelů sehrála roli i změna situace v Sýrii, odkud loni přišlo nejvíc žadatelů o azyl. Přispěly ale také přísnější policejní kontroly na hranicích, které mají zachytit nelegální žadatele ještě před vstupem do země.

„Obrat v migrační politice funguje. Počty klesají. Německo vysílá do světa správné signály,“ uvedl ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU).

Merz připouští, že nejde o trvalé řešení

Současný kancléř Friedrich Merz (CDU), který o kontrolách rozhodl, připustil, že opatření má omezenou platnost. Na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem probíhají už od října 2023. I podle vlády ale naráží na kapacitní limity policistů.

„Nemůžeme pracovat v tomto režimu odmítání trvale,“ řekl Merz.

Na jedné věci se vláda i její kritici shodnou – dlouhodobým řešením by měly být dohody se zeměmi mimo Evropskou unii, kam by bylo možné neúspěšné žadatele vracet. I to má být tématem schůzky, na kterou Dobrindt pozval ministry vnitra z Česka, Francie, Polska, Rakouska a Dánska.