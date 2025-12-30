SOUHRN: Zásadní události úterý 30. prosince


30. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 30. prosince 2025.

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Železniční společnost Eurostar v úterý kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem, informovala s odvoláním na sdělení podniku agentura AFP. Díky částečnému znovuotevření tunelu pod Lamanšským průlivem ho později odpoledne začala obnovovat. Vlakovou dopravu narušily potíže s dodávkou elektřiny.

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem
Lidé čekají kvůli zpoždění vlaků na stanici St. Pancras v Londýně


Jemen vyhlásil výjimečný stav kvůli postupu separatistů

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda kvůli postupu separatistů podporovaných Spojenými arabskými emiráty (SAE) na jihu země vyhlásila na tři měsíce výjimečný stav. Na 72 hodin také uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Na zahraniční vojenskou podporu separatistů udeřila ze vzduchu koalice vedená Saúdskou Arábií. Překvapivá ofenziva vrazila klín mezi křehké zahraniční spojence v konfliktu. SAE odpoledne oznámily stažení svých zbývajících jednotek z Jemenu.

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty
Shromáždění pořádané Jižní přechodnou radou v Jemenu


Čína pokračovala ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu

Čína druhým dnem pokračovala v rozsáhlém vojenském cvičení v okolí Tchaj-wanu. Aktivity Pekingu mají simulovat blokádu tchajwanských přístavů, Čína tím chce prý vyslat ostrovu „důrazné varování“. Tchajwanský prezident Laj Čching-te ujistil, že jeho země bude jednat tak, aby nezhoršovala napětí ani nevyvolávala spory. Zároveň také ostře odsoudil čínské počínání a vyzval k tomu i další země.

Čína pokračovala ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu
Plavidlo tchajwanské pobřežní stráže v blízkosti čínské lodi


Šíření spalniček v USA kvůli poklesu proočkovanosti pokračuje

Spojené státy ani na konci roku nedokázaly zastavit šíření nakažlivých spalniček. Naopak, počet nakažených překonal dva tisíce a stále se tvoří další ohniska, což naznačuje, že Světová zdravotnická organizace (WHO) příští rok odejme Spojeným státům status země bez spalniček.

Šíření spalniček v USA kvůli poklesu proočkovanosti pokračuje
Ilustrační foto

SOUHRN: Zásadní události úterý 30. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 30. prosince 2025.
O čem plánujeme informovat v úterý 30. prosince

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 29. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 29. prosince 2025.
Volby, válka, kryty a Trump. Co vás v roce 2025 nejvíc zaujalo

Rok 2025 byl velmi bohatý na zpravodajské dění. Analytický nástroj Chartbeat měřil, jaká témata i které konkrétní texty vás na webu ČT24 zaujaly nejvíc. A díky tomu, že jej používají desítky tisíc médií ve více než šedesátce zemí, dodal i informace, co se nejvíc četlo ve světě.
SOUHRN: Zásadní události neděle 28. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. prosince 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 27. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 27. prosince 2025.
SOUHRN: Zásadní události pátku 26. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 26. prosince 2025.
SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 25. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 25. prosince 2025.
