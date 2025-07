Německo chystá rekordní investice. Výkon jeho hospodářství je však stále slabý

Loni v listopadu se rozpadla vláda kancléře Olafa Scholze, nový kabinet kancléře Friedricha Merze vznikl v květnu. Návrh státního rozpočtu na letošní rok vláda schválila na konci června a ve středu ministr financí Lars Klingbeil předložil vládě návrh rozpočtu na příští rok a hrubý nástin rozpočtových plánů do roku 2029. Spolkový sněm se bude oběma návrhy zabývat na podzim. Rozpočet na letošní rok by měl schválit v září, na příští rok nejpozději v listopadu.

Strany Merzova kabinetu se už před vznikem vlády domluvily na vzniku zvláštního fondu na investice do infrastruktury, v němž bude pět set miliard eur (zhruba 12,3 bilionu korun) a který bude financován po dvanáct let z půjček. Peníze mají putovat na opravu silnic, železnic, mostů a energetické soustavy, ale například i škol, školek a nemocnic. Pětina by měla být investována do klimatických opatření, další pětinu mají obdržet jednotlivé spolkové země.

Minulý týden pak zástupci více než šedesáti předních německých podniků oznámili, že hodlají do roku 2028 investovat 631 miliard eur (15,5 bilionu korun). Cílem obou balíků je oživit německé hospodářství a přilákat zahraniční investice.