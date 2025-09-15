Nedělní komunální volby v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Vyplývá to z konečných výsledků zveřejněných volební komisí, které v hrubých obrysech potvrdily nedělní prognózu. Na druhém místě skončila sociální demokracie (SPD). Krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) oproti minulým volbám svůj zisk téměř ztrojnásobila a skončila třetí.
Konečné výsledky potvrdily vítězství CDU v nejlidnatější spolkové zemi, výrazně posílila AfD
Německá média označovala volby za první test pro kancléře Merze a jeho vládu CDU/CSU a SPD po květnovém nástupu do funkce.
CDU podle konečných výsledků hlasování vyhrála s 33,3 procenta hlasů, SPD skončila druhá s 22,1 procenta. Obě strany si oproti minulým komunálním volbám v roce 2020 mírně pohoršily.
Naopak výrazně lepšího výsledku než před pěti lety dosáhla AfD, kterou letos v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) označil za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. Zatímco v roce 2020 získala pět procent hlasů, nyní to je 14,5 procenta, tedy téměř trojnásobek.
Velkou ztrátu utrpěla strana Zelených, která dosáhla jen na 13,5 procenta, a oproti minulým volbám tak přišla o 6,5 procentního bodu. Postkomunistická strana Levice si polepšila a získala 5,6 procenta. Svobodná demokratická strana (FDP) získala jen 3,7 procenta hlasů. FDP po únorových celoněmeckých volbách vypadla ze Spolkového sněmu. Volební účast dosáhla 56,8 procenta, a byla tak vyšší než před pěti lety.
Z více než 83 milionů obyvatel Německa žije zhruba pětina v Severním Porýní-Vestfálsku. Nacházejí se tam velká města, jako je Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Dortmund či Essen. Vybírat své starosty a zástupce do městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev mohlo 13,7 milionu voličů. To je zhruba stejně jako celkový počet obyvatel východoněmeckých spolkových zemí, které bývaly součástí Německé demokratické republiky (NDR), ovšem bez Berlína.
Silná pozice AfD v Gelsenkirchenu
Komentátoři posílení pozic AfD předpovídali. Odhadovali, že bude silná především v někdejších baštách sociální demokracie, například v kdysi hornické a průmyslové oblasti Porúří. Čtvrtmilionové město Gelsenkirchen bylo jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD vyhrála už v únorových předčasných parlamentních volbách. Gelsenkirchen má s více než patnácti procenty nejvyšší nezaměstnanost v celém Německu.
Právě Gelsenkirchen je jedním ze tří velkých měst, ve kterých postoupil do druhého kola kandidát na starostu z AfD. Dalšími jsou půlmilionový Duisburg a Hagen, který má zhruba dvě stě tisíc obyvatel. Druhé kolo se bude muset konat všude tam, kde se nepodařilo některému z kandidátů na starostu získat v neděli přes padesát procent hlasů. Je to většina velkých měst včetně Kolína nad Rýnem, Düsseldorfu, Dortmundu či Essenu. Hlasování se uskuteční v neděli 28. září.
Podle německých médií je sice zisk AfD varováním, že strana získává pozice i na západě země, pro vládní strany CDU a SPD ale nebyly volby úplným debaklem. Podle webu RND však vyslali voliči do Berlína jasný signál, že by vláda měla začít pracovat na reformách, které před únorovými předčasnými parlamentními volbami slibovala. Řada médií upozorňuje především na další oslabování pozic SPD. Podle některých komentářů, například v listu Die Welt, by toho mohl Merz využít, aby se na celostátní úrovni více prosadil.
Nedělní hlasování zakončilo letošní volební rok v Německu. V příštím roce se uskuteční v březnu zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku. V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku.