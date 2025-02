Německé parlamentní volby vyhrála CDU/CSU, druhá je AfD

Nedělní parlamentní volby v Německu vyhrála s 28,5 procenta hlasů konzervativní unie CDU/CSU, jejíž volební lídr Friedrich Merz tak zřejmě míří do křesla spolkového kancléře. Druhá skončila s 20,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Pro třetí Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD) kancléře Olafa Scholze hlasovalo 16,4 procenta voličů, což je pro tuto stranu nejhorší výsledek ve volbách do Spolkového sněmu. Po sečtení všech volebních okrsků o tom v pondělí informovala volební komise.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) sama podle konečných výsledků od německých voličů obdržela zaokrouhleně 22,6 procenta hlasů, její bavorská sesterská Křesťanskosociální unie (CSU) pak šest procent. Unie sice vyhrála, získala ale méně hlasů, než jí předpovídaly průzkumy. Merz po nedělním hlasování řekl, že chce rychle sestavit stabilní vládu, koalici by chtěl mít hotovou do Velikonoc.

Koaliční vyjednávání

Koaliční vyjednávání budou předmětem povolebního vývoje. Vládu by CDU/CSU mohla vytvořit s SPD, vznikla by tak opět takzvaná velká koalice, která Německu vládla do roku 2021. Společně budou mít tyto strany ve Spolkovém sněmu většinu 328 křesel. Většinu by měli konzervativci také s AfD. Merz ale opakovaně spolupráci s touto stranou kvůli jejím extremistickým postojům vyloučil.

Podle analytičky Zuzany Lizcové z Institutu mezinárodních studií FSV UK povolební situaci zásadně ovlivnil výsledek malých stran FDP a BSW, které žádná křesla nezískaly. „Pokud by jedna nebo dvě z těchto stran (do Spolkového sněmu) pronikly, nebylo by pravděpodobně možné utvořit vládní koalici jen ze dvou partnerů,“ komentovala Lizcová, to se ale nestalo. Mírné oslabení Zelených pak podle ní vyloučilo možnost jejich vyjednávání o dvoučlenné koalici právě s CDU/CSU.