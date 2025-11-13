Německá vláda se shodla na plošných odvodech i možné povinné službě


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Německé vládní strany se dohodly na návrhu nové podoby vojenské služby. Odvody by měly být plošné, zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou „povinnou vojenskou službu z potřeby“. S odvoláním na své zdroje obeznámené s nočním jednáním koaličních stran to napsala agentura DPA.

Cílem nového zákona je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 tisíc. V původním návrhu ministra obrany Borise Pistoriuse návrhu bylo, že všichni muži po dosažení věku 18 let budou muset vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty si pak vojsko mělo pozvat k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby mělo být ale nadále dobrovolné.

Na dobrovolnický systém německá armáda přešla v roce 2011, kdy byla povinná vojenská služba pozastavena. Branná povinnost ale platit nepřestala, v případě napadení země by byla automaticky znovu zavedena.

Technika jako ve hře, láká Bundeswehr mladé. Ne všem se to zamlouvá
Bundeswehr

Německé vládní strany – konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) – se v posledních týdnech přely o podobě nové vojenské služby. Kabinet kancléře Friedricha Merze už v srpnu schválil návrh zákona, který ji nově definuje. Mnoho poslanců CDU/CSU ale návrh z dílny šéfa resortu obrany Pistoriuse odmítalo jako nedostatečný, protože sázel výhradně na dobrovolnost. Na koaličním výboru se podle DPA tedy vládní strany dohodly, že zavedou i prvek povinnosti.

„Povinná služba z potřeby“

Podle agentury DPA nová dohoda počítá s tím, že odvody budou opět plošné. Platit ovšem budou nadále jen pro muže. Stanoveny budou zároveň cíle, kolik mladých mužů má být odvedeno. Pokud bude v ročníku dobrovolníků příliš málo, budou moci poslanci Spolkového sněmu rozhodnout o takzvané „povinné vojenské službě z potřeby“.

Do výběru těch, kteří do armády nakonec nastoupí, pak bude zapojena i náhoda. V minulosti se hovořilo o losování. Zda zůstalo ve hře i nadále, ale není v tuto chvíli jasné. Povinnost nastoupit ke službě do armády má být podle návrhu zavedena, „obzvlášť bude-li to vyžadovat obranně-politická situace nebo personální situace“.

Bundeswehru chybí lidé i vybavení
Němečtí vojáci

Vládní poslanci tak pravděpodobně změní znění předloženého návrhu zákona přímo ve Spolkovém sněmu. Ministr obrany Pistorius trvá na tom, aby začal platit už od počátku příštího roku. Kvůli ruské agresi na Ukrajině v únoru 2022 Německo začalo klást větší důraz na vlastní obranyschopnost a kancléř Merz chce z Bundeswehru vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě.

Německá armáda dlouhodobě přiznává, že má problém získat dostatečný počet lidí. Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 tisíc vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 tisíc. Dalších 200 tisíc mužů a žen by mělo být v rezervách. Německo má 83 milionů obyvatel.

Německá armáda prolomila historické tabu a nasadila jednotky v zahraničí
Voják německé armády

Výběr redakce

Trump podepsal obnovení financování vlády

Trump podepsal obnovení financování vlády

01:04Aktualizovánopřed 37 mminutami
Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

před 40 mminutami
Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

08:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

před 4 hhodinami
O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

před 10 hhodinami
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump podepsal obnovení financování vlády

Americký prezident Donald Trump ve středu večer místního času (v noci na čtvrtek SEČ) podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů. Federální úřady již provoz obnovují, očekává se, že vládní služby budou znovu zprovozněny v nejbližších dnech.
01:04Aktualizovánopřed 37 mminutami

Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie reaguje na množící se případy kybernetických útoků – tamní zpravodajské služby z nich otevřeně obvinily Čínu. Jejich ředitel uvedl, že špionáž, která se zaměřila na telekomunikační i energetické sítě, vodohospodářství a dopravu, Canberru stála v přepočtu přes 170 miliard korun. Peking veškerou zodpovědnost odmítá.
před 40 mminutami

Německá vláda se shodla na plošných odvodech i možné povinné službě

Německé vládní strany se dohodly na návrhu nové podoby vojenské služby. Odvody by měly být plošné, zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou „povinnou vojenskou službu z potřeby“. S odvoláním na své zdroje obeznámené s nočním jednáním koaličních stran to napsala agentura DPA.
před 51 mminutami

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku ruskými jednotkami ani o obklíčení ukrajinských sil v tomto východoukrajinském městě nemůže být řeč, ujistil hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj po inspekci tohoto úseku fronty na východě Ukrajiny a poradě s veliteli. Na sociální síti uvedl, že boj pokračuje.
před 10 hhodinami

Polsko žádá o úplné vyjmutí z mechanismu migrační solidarity

Polsko požádalo Evropskou komisi o úplné vyjmutí z mechanismu solidarity v migračním paktu Evropské unie, a to kvůli tlaku na hranicích a přijetí uprchlíků z Ukrajiny, napsala ve středu agentura PAP s odvoláním na mluvčí polského ministerstva vnitra. O osvobození Česka od příspěvku do společného rozpočtu na řešení nelegální migrace požádal ve středu EK také český ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN).
před 10 hhodinami

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

Velká Británie podle stanice CNN přestala se Spojenými státy sdílet zpravodajské informace o lodích v Karibiku, které USA podezřívají z pašování drog. Opatření mělo začít platit před měsícem. Londýn podle zdrojů CNN krok odůvodnil mimo jiné tím, že americké útoky proti plavidlům považuje za nelegální. Tyto informace ve středu večer odmítl americký ministr zahraničí Marco Rubio.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Ruský soud prodloužil trest mladé umělkyni

Soud v Petrohradu poslal osmnáctiletou Dianu Loginovovou na dalších třináct dní do vězení. Stalo se tak v den, kdy jí vypršel předchozí trest za zpívání Kremlem zakázané písně. Ruským cenzorům oficiálně vadí píseň Jsi voják od exilové zpěvačky Monětočky, která podle nich uráží armádu a kterou Loginovová také zpívala. Podle nových zákonů přijatých po plnohodnotné invazi na Ukrajinu úřady udělily hudebnici nejprve pokutu a pak po sobě dva třináctidenní tresty vězení. Spolu s ní byl opět ke stejnému trestu odsouzen i kytarista jejich skupiny Stoptajm a zároveň partner Loginovové Alexandr Orlov. Případ podle komentátorů ilustruje stále větší represe občanské společnosti ruským režimem.
před 12 hhodinami

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala, a to na žádost německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, napsala agentura AFP. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země. Spisovatel přicestoval do Berlína, potvrdila agentuře AFP mluvčí německého prezidenta Cerstin Gammelinová.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...