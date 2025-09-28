Kariérní postup, sblížení s ostatními, dobrodružství nebo propagace techniky „jako z počítačových her“. Německá armáda potřebuje víc lidí a cílí i na mladistvé od šestnácti let. Realitu života v uniformě jim ukazuje v době, kdy se rozhodují o své profesní budoucnosti. Třeba při plavbě na vojenské lodi Pegnitz.
Technika jako ve hře, láká Bundeswehr mladé. Ne všem se to zamlouvá
Je sedm hodin ráno a na severu Německa se pomalu rozednívá. Ledový vzduch profoukne i zapůjčené námořnické oblečení s nášivkami „stážista“. Skupině teenagerů to ale nevadí.
„Nejradši bych to dělal každý den,“ říká jeden z nich, Lennox Klinsmann. Svou budoucnost vidí v ponorce. Na rozdíl od ostatních už je přihlášený do základního vojenského výcviku s nástupem v lednu.
Také osmnáctiletý gymnazista Max Richter má ve svých ambicích jasno. „Po maturitě bych rád studoval a jednou stál vepředu na můstku. Doufám, že jednou i jako kapitán,“ přeje si.
Slušný žold a vyhlídky na kariérní postup jsou častou motivací. Stejně jako blízkost a vzájemnost, kterou mladí lidé pozorují u vojáků a sami ji prožívají. „Jsme tu na stáži od pondělí a každý večer sedíme na pokoji a užíváme si společný čas,“ popisuje Klinsmann.
Odhodlání
Loď Pegnitz slouží v běžném provozu k odklízení námořních min. Sedmihodinová ukázková plavba skýtá dost času na návštěvu strojovny, pochopení zásad kormidlování, vyzkoušení si hašení požáru i prověření vlastní odolnosti vůči houpání otevřeného moře.
Mladí lidé, se kterými štáb ČT přímo na palubě hovořil, vidí svou budoucnost v armádě. I když to může znamenat nutnost nasadit vlastní život nebo ho někomu jinému vzít.
Roli v úvahách hraje také válka na Ukrajině, i když spíš okrajovou.
„Je trochu děsivé si uvědomit, že v Evropě máme opět válku. Protože se ví, že válka není nic dobrého. O to více jsem ale odhodlán zajistit, aby se v Evropě dál nešířila,“ říká stážista Matthis Kramer.
„Válku nelze maskovat hrou“
Bundeswehr v reklamách mladým lidem slibuje dobrodružství a techniku jako z počítačových her. Ne všem se ale líbí, že armáda tímto stylem oslovuje i nezletilé.
Způsob kritizuje například poslanec německého parlamentu za stranu Levice Ulrich Thoden: „Neodpovídá to vážnosti situace. Když se podíváme na to, co se teď děje na Ukrajině, na utrpení tamních lidí, vidíme tvář války. A to není něco, co by se dalo nějak zamaskovat jako hra.“
Německá profesionální armáda nyní čítá asi 183 tisíc lidí, cíl je mít o osmdesát tisíc vojáků víc a přibýt má i záložníků. I proto spolková republika od příštího roku znovu zavádí vojenskou službu osmnáctiletých. Zatím však jen dobrovolnou.