Ruský nálet zabil v Dněpropetrovské oblasti dvanáctiletého chlapce


před 54 mminutami

Dvanáctiletého chlapce zabil a další tři lidi zranil nálet ruských dronů na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, sdělil předseda oblastní správy Vladyslav Hajvanenko. Ukrajinské drony během noci opět útočily v hloubi Ruska, informují média a místní úřady. Rusko tvrdí, že dobylo další ves na východě Ukrajiny, Bezimjane v Doněcké oblasti.

Ruský nálet zničil v Synelnikivském okrese v Dněpropetrovské oblasti jeden obytný dům a další poškodil, uvedl Hajvanenko. Mezi raněnými jsou rodiče zabitého dvanáctiletého chlapce, uvedli ukrajinští záchranáři.

V Nikopolském regionu v téže oblasti zranil ruský útok pětačtyřicetiletého muže a na jiném místě regionu utrpěl při ruském ostřelování zranění sedmdesátiletý muž.

Kvůli ruských útokům na ukrajinskou energetiku se bez elektřiny ocitli odběratelé ve Vinnycké, Dněpropetrovské, Doněcké a Oděské oblasti, informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Na opravě způsobených škod se podle něj pracuje. Právě kvůli škodám způsobeným ruskou armádou dlouhodobě platí ve většině ukrajinských regionů harmonogramy odstávek elektřiny.

Rusko proti Ukrajině během noci na pátek vyslalo 137 dronů, z nichž osmdesát se podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 57 dronů na třinácti místech.

Rusko útočilo na Kyjev. Cílilo na „vše, co zabezpečuje normální život“
Dopady ruských útoků na Kyjev (25. listopadu 2025)

Ukrajinské drony zřejmě napadly ruskou rafinerii

O náletech ukrajinských dronů v Rusku informují některé telegramové kanály či místní úřady. Telegramový kanál Astra tvrdí, že ve městě Syzraň v Samarské oblasti napadly rafinerii. Krizový štáb Krasnodarského kraje, který se nalézá na jihu evropského Ruska, uvedl, že ukrajinské drony poškodily přístav Těmrjuk u Azovského moře. Na místě podle něj vypukl požár.

Ukrajinský dron podle zpráv na ruských sociálních sítích i podle ruského státního kanálu RT zasáhl také mrakodrap v Grozném, správním středisku Čečenska na severním Kavkaze. Uvedla to stanice BBC, která také zveřejnila snímky poškozené budovy, jejichž pravost ale není s to ověřit. Ve výškové budově sídlí i čečenská bezpečnostní rada, ombudsman a další orgány, uvedla Astra.

Čečenské úřady se zdržely vyjádření. Nicméně letiště v Grozném načas přerušilo provoz, což se obvykle děje v případě výskytu dronů v okolí.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly zničily 41 ukrajinských dronů nad šesti ruskými regiony. O celkovém počtu útočících dronů a o případných škodách se jako obvykle nezmínilo.

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinerii. Hořel i podnik v Bělorusku
Ilustrační foto rafinérie v ruském Volgogradu

