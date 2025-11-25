Kyjev čelil rozsáhlému ruskému útoku, ve vícepodlažních budovách vypukly požáry

Ukrajina během noci na úterý opět čelila rozsáhlému ruskému útoku podniknutému za pomoci bezpilotních letounů, střel s plochou dráhou letu a raket. V Kyjevě byly slyšet výbuchy, v obytných budovách o deseti a 22 podlažích vypukly požáry, píší média. V ukrajinské metropoli přišel o život nejméně jeden člověk a několik dalších utrpělo zranění, informovaly ukrajinské úřady.
„Bohužel máme potvrzeno, že při útoku byl jeden člověk zabit. Podle aktualizovaných informací je sedm zraněných,“ napsal na sociální síti náčelník vojenské správy Kyjeva Tymur Tkačenko.
Ve městě Bila Cerkva u ukrajinské metropole byl při ruském útoku jeden člověk zabit a zranění utrpěla čtrnáctiletá dívka, oznámil starosta Volodymyr Vovkotrub a šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Mykola Kalašnyk.
Podle starosty Kyjeva Vitalije Klyčka došlo v důsledku ruského útoku k poškození výškové obytné budovy v Pečerské čtvrti a v některých částech metropole také k přerušení dodávek elektřiny a vody.
Útoky hlásí i ruské úřady
O útocích v noci na úterý informovaly také ruské úřady. Ty tvrdí, že ukrajinské drony znovu zaútočily na černomořský přístav Novorossijsk, přes který se uskutečňuje část vývozu ruské ropy.
Místní úřady nejprve ohlásily jednoho zraněného a poškození několika domů. Gubernátor Veniamin Kondraťjev později upřesnil, že při jednom z dle něj nejdelších a nejrozsáhlejších ukrajinských útoků na Krasnodarský kraj bylo zraněno šest lidí a škody utrpělo přinejmenším dvacet domů v pěti obcích. Hasiči zápolí s plameny na střeše domu v Tuapse, nejhorší je ale situace v Norossijsku a Gelendžiku, dodal. Ruské úřady také také tvrdí, že při náletu ukrajinských dronů na Taganrog u Azovského moře byli zabiti tři lidé. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.
Kyjev v posledních měsících stále častěji zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.