Rumunsko kvůli dronům vyslalo stíhačky, Moldavsko evakuuje vesnici


Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že vyslalo stíhací letouny poté, co bezpilotní letouny narušily vzdušný prostor země poblíž hranic s Ukrajinou. Moldavská policie zase evakuuje vesnici a její blízké okolí na severozápadě země poté, co tam dron narazil do jednoho z domů.

Rumunsko vyslalo stíhací letouny, aby sledovaly drony, které narušily jeho území poblíž hranic s Ukrajinou, a jeden z nich se stále posouval hlouběji do země, sdělilo tamní ministerstvo obrany.

První dron překročil vzdušnou hranici Rumunska na jihovýchodě země v 5:28 SEČ. Rumunsko v reakci na to vyslalo do vzduchu dva německé letouny Eurofighter Typhoon.

Druhý vpád dronu do země byl zaznamenán asi o dvacet minut později, načež byly do vzduchu vyslány dvě rumunské stíhačky F-16. O narušení rumunského vzdušného prostoru dronem informovalo také ukrajinské letectvo s tím, že mělo jít o ruský stroj.

Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod
Následky ruského útoku na Ternopil (snímek z 21. listopadu 2025)

Rumunsko muselo vyslat čtyři stíhačky kvůli ruským dronům již minulý týden.

Rumunsko sdílí s Ukrajinou 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici a od doby, kdy Rusko začalo útočit na ukrajinské přístavy na Dunaji, dochází opakovaně k narušování vzdušného prostoru drony a padání jejich úlomků na rumunské území. Rumunsko je členským státem EU a NATO.

Evakuace v Moldavsku

Moldavské úřady evakuovaly obec Cuhurestii de Jos v okrese Floresti poté, co dron v ranních hodinách narazil do obytné budovy.

„Policejní pyrotechnická jednotka už míří na místo incidentu. Obyvatelé byli evakuováni a oblast byla policií okresu Floresti uzavřena,“ uvedly moldavské úřady, aniž upřesnily počet evakuovaných osob.

Moldavští pohraničníci také oznámili, že nad moldavským vzdušným prostorem přeletěl ruský dron íránské výroby Šáhed, který se pohyboval směrem k rumunské hranici, a ihned o tom informovali sousední zemi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že čtyři ruské drony přeletěly nad sousedními zeměmi Ukrajiny Moldavskem a Rumunskem. Zdůraznil, že narušení vzdušného prostoru těchto zemí jasně připomíná důležitost posílení obranných systémů a zvýšení sankčního tlaku na Rusko.

Rozsáhlý ruský útok na Kyjev má oběti. Omezil dodávky tepla, vody i elektřiny

Ukrajina během noci na úterý opět čelila rozsáhlému ruskému útoku podniknutému za pomoci bezpilotních letounů, střel s plochou dráhou letu a raket. V Kyjevě byly slyšet výbuchy, v obytných budovách o deseti a 22 podlažích vypukly požáry, píší média. V ukrajinské metropoli přišlo o život nejméně šest lidí a další utrpěli zranění, informovaly ukrajinské úřady.
Zelenskyj by se tento týden mohl setkat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by se ještě tento týden mohl setkat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, aby s ním finalizoval plán na zastavení ruské války na Ukrajině. Uvedl to tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov. O rusko-ukrajinské válce budou ve středu jednat ministři zahraničí zemí EU. Analytici upozorňují, že Moskvě nestačí nejen v Ženevě revidovaná, ale ani původní, silně proruská verze plánu a že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

Země Evropské unie musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřená v souladu se zákonem v jiné členské zemi, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Podle něj Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou polských občanů uzavřené v Německu s odůvodněním, že polské právo nepovoluje sňatek osob stejného pohlaví.
Rumunsko kvůli dronům vyslalo stíhačky, Moldavsko evakuuje vesnici

Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že vyslalo stíhací letouny poté, co bezpilotní letouny narušily vzdušný prostor země poblíž hranic s Ukrajinou. Moldavská policie zase evakuuje vesnici a její blízké okolí na severozápadě země poté, co tam dron narazil do jednoho z domů.
Thajsko zasáhly povodně. V Chat Jaj pršelo nejvíc za tři sta let

Přívalové deště způsobily na jihu Thajska nejhorší povodně za posledních patnáct let. Uvedl to tamní premiér Anutin Čánvirakun v souvislosti s živelní pohromou, která v zemi v posledních dnech postihla téměř dva miliony lidí. Nejméně devatenáct lidí zemřelo. Nejhorší situace je ve městě Chat Jaj, které zaznamenalo nejvyšší denní úhrn srážek za posledních tři sta let.
Nová strategie proti antisemitismu dává důraz na bezpečnost i vzdělání

Incidentů spojených s nepřátelstvím či předpojatostí proti Židům přibývá. Výjimkou není ani Česko, kde úřady v roce 2024 zaznamenaly třiatřicet trestných činů motivovaných antisemitismem. Federace židovských obcí (FŽO) v tuzemsku vloni zaznamenala 4694 antisemitských incidentů, což je meziročně o 366 více. I proto pro boj s tímto jevem vznikla nová strategie, kterou schválila končící vláda.
Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média

Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Agentuře AFP to sdělil nejmenovaný vysoce postavený činitel obeznámený s nedělními jednáními o míru. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, podle agentury Reuters řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o devatenácti bodech.
Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové

Federální soudkyně v pondělí zamítla trestní řízení proti bývalému řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesovi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové, informuje agentura AP. Rozhodnutí soudkyně podle agentury zdůvodnila tím, že prokurátorka, která na naléhání prezidenta Donalda Trumpa vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem. Bílý dům uvedl, že se ministerstvo spravedlnosti proti rozhodnutí odvolá.
