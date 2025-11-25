Rumunsko kvůli dronům vyslalo stíhačky, Moldavsko evakuuje vesnici

Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že vyslalo stíhací letouny poté, co bezpilotní letouny narušily vzdušný prostor země poblíž hranic s Ukrajinou. Moldavská policie zase evakuuje vesnici a její blízké okolí na severozápadě země poté, co tam dron narazil do jednoho z domů.
Rumunsko vyslalo stíhací letouny, aby sledovaly drony, které narušily jeho území poblíž hranic s Ukrajinou, a jeden z nich se stále posouval hlouběji do země, sdělilo tamní ministerstvo obrany.
První dron překročil vzdušnou hranici Rumunska na jihovýchodě země v 5:28 SEČ. Rumunsko v reakci na to vyslalo do vzduchu dva německé letouny Eurofighter Typhoon.
Druhý vpád dronu do země byl zaznamenán asi o dvacet minut později, načež byly do vzduchu vyslány dvě rumunské stíhačky F-16. O narušení rumunského vzdušného prostoru dronem informovalo také ukrajinské letectvo s tím, že mělo jít o ruský stroj.
Rumunsko muselo vyslat čtyři stíhačky kvůli ruským dronům již minulý týden.
Rumunsko sdílí s Ukrajinou 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici a od doby, kdy Rusko začalo útočit na ukrajinské přístavy na Dunaji, dochází opakovaně k narušování vzdušného prostoru drony a padání jejich úlomků na rumunské území. Rumunsko je členským státem EU a NATO.
Evakuace v Moldavsku
Moldavské úřady evakuovaly obec Cuhurestii de Jos v okrese Floresti poté, co dron v ranních hodinách narazil do obytné budovy.
„Policejní pyrotechnická jednotka už míří na místo incidentu. Obyvatelé byli evakuováni a oblast byla policií okresu Floresti uzavřena,“ uvedly moldavské úřady, aniž upřesnily počet evakuovaných osob.
Moldavští pohraničníci také oznámili, že nad moldavským vzdušným prostorem přeletěl ruský dron íránské výroby Šáhed, který se pohyboval směrem k rumunské hranici, a ihned o tom informovali sousední zemi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že čtyři ruské drony přeletěly nad sousedními zeměmi Ukrajiny Moldavskem a Rumunskem. Zdůraznil, že narušení vzdušného prostoru těchto zemí jasně připomíná důležitost posílení obranných systémů a zvýšení sankčního tlaku na Rusko.