Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod


před 35 mminutami|Zdroj: Ukrajinska pravda, The Kyiv Independent, Ukrinform

Rusko zaútočilo v noci na sobotu na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod Orlivka v Oděské oblasti, píše Ukrajinska pravda. Moskva vyslala na Ukrajinu celkem 104 dronů, zaútočila také balistickou raketou Iskander-M. Ukrajinské protivzdušné síly odrazily útok 89 bezpilotních letounů. Počet obětí po středečním útoku na Ternopil vzrostl na 32, je mezi nimi i sedmiletá polská dívka.

Ruské drony poškodily infrastrukturu trajektového komplexu v Orlivce v Oděské oblasti u rumunských hranic, informuje Ukrajinska pravda. Mezinárodní hraniční přechod pozastavil provoz, dokud nebudou odstraněny následky.

V jižní části Oděské oblasti poškodil masivní ruský útok také civilní zařízení a zranil dva lidi, informoval šéf tamní vojenské správy Oleh Kiper. „V noci nepřítel provedl další masivní útok na jižní část Oděské oblasti. Navzdory aktivní činnosti protivzdušné obrany byly zaznamenány škody na civilních zařízeních,“ napsal Kiper.

Gubernátor ruské Samarské oblasti Vjačeslav Fedoriščev zároveň dle Reuters informoval, že ve městě Syzraň zemřeli dva lidé při ukrajinském dronovém útoku na energetické zařízení. O škodách se Fedoriščev nezmínil. Informace nelze nezávisle ověřit.

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti
Následky ruského útoku na Záporoží (20. listopadu 2025)

Počet obětí po útoku na Ternopil vzrostl na 32

Ukrajinské úřady informovaly, že počet obětí po ruském středečním útoku na západoukrajinský Ternopil vzrostl na 32. Podle polského ministerstva zahraničí byla mezi oběťmi i sedmiletá polská dívka. Zahynula spolu se svou matkou během úderu, píše The Kiyv Independent.

Podle pátečních informací je po ruském útoku na Ternopil stále pohřešováno šestnáct osob, dodal The Kiyv Independent.

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky
Důsledky ruského útoku v Ternopilu

