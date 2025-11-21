Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské město Záporoží ve čtvrtek večer zabil pět lidí. Uvedl to podle médií šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Další tři lidi úder zranil. Podle Fedorova úder zasáhl rezidenční budovy, obchod a tržiště.
Ukrajinské úřady ve čtvrtek večer také aktualizovaly počty obětí středečního útoku na město Ternopil na západě Ukrajiny, píší místní média. Po vyproštění dalších těl ze sutin se počet mrtvých zvýšil z 26 na 28. Stále se pohřešuje šestnáct lidí. Dalších 94 lidí úder, který zasáhl obytné budovy, zranil.
Ukrajina se brání ruské agresi od února 2022. Rusko zaměřuje své útoky zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by útočilo na civilisty.
Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) ve své nejnovější zprávě uvedla, že jen v říjnu bylo zabito nejméně 148 civilistů a dalších 929 utrpělo zranění. Celkem si ruská invaze na Ukrajinu podle ní vyžádala životy přinejmenším 14 534 civilistů včetně stovek dětí, dalších 38 472 osob včetně nezletilých bylo zraněno. Naprostou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruské ozbrojené síly. Skutečný počet obětí bude nejspíše podstatně vyšší, připustila mise.
Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, počet civilních obětí je ale na ruské straně nesrovnatelně menší.