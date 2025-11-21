Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruský úder na ukrajinské město Záporoží ve čtvrtek večer zabil pět lidí. Uvedl to podle médií šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Další tři lidi úder zranil. Podle Fedorova úder zasáhl rezidenční budovy, obchod a tržiště.

Ukrajinské úřady ve čtvrtek večer také aktualizovaly počty obětí středečního útoku na město Ternopil na západě Ukrajiny, píší místní média. Po vyproštění dalších těl ze sutin se počet mrtvých zvýšil z 26 na 28. Stále se pohřešuje šestnáct lidí. Dalších 94 lidí úder, který zasáhl obytné budovy, zranil.

Ukrajina se brání ruské agresi od února 2022. Rusko zaměřuje své útoky zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by útočilo na civilisty.

Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) ve své nejnovější zprávě uvedla, že jen v říjnu bylo zabito nejméně 148 civilistů a dalších 929 utrpělo zranění. Celkem si ruská invaze na Ukrajinu podle ní vyžádala životy přinejmenším 14 534 civilistů včetně stovek dětí, dalších 38 472 osob včetně nezletilých bylo zraněno. Naprostou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruské ozbrojené síly. Skutečný počet obětí bude nejspíše podstatně vyšší, připustila mise.

Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, počet civilních obětí je ale na ruské straně nesrovnatelně menší.

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán
Důsledky ruského útoku na ukrajinské město Ternopil

Výběr redakce

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

před 4 hhodinami
Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

před 4 hhodinami
Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

před 5 hhodinami
Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

před 6 hhodinami
Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

před 6 hhodinami
V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

před 6 hhodinami
Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina má podle plánu USA odevzdat Rusku Krym a celý Donbas, píší agentury

Americký návrh mírového plánu, který má ukončit ruskou válku proti Ukrajině, předpokládá, že okupovaný Krym a také celé oblasti Doněcká a Luhanská na východě Ukrajiny budou de facto uznány za ruské, a to i Spojenými státy. Chersonská oblast a Záporožská oblast na jihu země pak mají být rozděleny podle současné frontové linie. Informovala o tom v noci na pátek agentura AFP, která tvrdí, že kopii plánu viděla.
včeraAktualizovánopřed 49 mminutami

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské město Záporoží ve čtvrtek večer zabil pět lidí. Uvedl to podle médií šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Další tři lidi úder zranil. Podle Fedorova úder zasáhl rezidenční budovy, obchod a tržiště.
před 1 hhodinou

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci OSN COP30 jsou zrušené po požáru, který zasáhl konferenční areál. Informace byla zveřejněna na portálu konference. Požár tak komplikuje jednání o závěrečném dokumentu krátce před pátečním oficiálním koncem konference. Areál, který byl evakuován, nebude přístupný před půlnocí na pátek 21. listopadu, píše agentura AFP s odkazem na OSN.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Federální soudkyně nařídila administrativě prezidenta Donalda Trumpa ukončit nasazení příslušníků Národní gardy ve Washingtonu, píše agentura AP. Soudkyně Jia Cobbová nicméně podle agentury Reuters pozastavila platnost svého příkazu do 11. prosince, aby administrativě umožnila odvolat se. Podle soudkyně je Trumpovo rozhodnutí nasadit gardisty ve městě protiústavní a zasahuje do pravomoci místní správy.
před 4 hhodinami

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská tisková agentura PAP se ve čtvrtek večer omluvila za chybu ve své středeční zprávě, z níž vyplývalo, že polské ministerstvo zahraničí odrazuje občany od cest do Česka kvůli výskytu žloutenky typu A. Středeční informaci PAP o tom, že polská diplomacie doporučuje Polákům vyhnout se kvůli tomuto onemocnění cestám do Česka, převzala řada polských i českých zpravodajských serverů, včetně webu ČT24.
před 4 hhodinami

Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

Americký prezident Donald Trump označil za zrádce a buřiče, kteří by mohli být potrestáni smrtí, skupinu demokratických zákonodárců. Reagoval na jejich dřívější prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky a policisty, aby neplnili rozkazy odporující zákonu. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.
před 5 hhodinami

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před osmdesáti lety začal norimberský proces. Před soudem stanuli někteří nacističtí vůdci zodpovědní za rozpoutání války, smrt milionů lidí i za holocaust. V rámci procesu bylo obžalováno 24 mužů, před soud se jich nakonec dostalo jen jednadvacet – byli mezi nimi například Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Rudolf Hess. K trestu smrti bylo odsouzeno dvanáct mužů, popraveno bylo ale jen deset z nich. Kvůli hrůzám druhé světové války museli Spojenci přijít i s definicí nových zločinů. Poprvé v historii tak byli lidé obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Soud zasedal ve válkou zničeném Norimberku. O potrestání nacistických zločinů se zasadil také český právník Bohuslav Ečer.
před 6 hhodinami

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

Dánsko se rozhodlo zakázat používání mobilů dětmi ve školách, od příštího školního roku platí toto omezení na základních a nižších středních státních školách. Dánská vláda už vyjednala tomuto návrhu podporu v parlamentu. Země tak navazuje na předchozí dobrovolná omezení. Učitelé si od tohoto radikálního kroku slibují lepší soustředění žáků.
před 6 hhodinami
Načítání...