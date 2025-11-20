„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Český ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) zkritizoval nový americko-ruský plán. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny. Aby plán uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, prohlásila pak šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle médií návrh počítá se zeštíhlením ukrajinské armády a územními ústupky.

Plán už podle médií schválil šéf Bílého domu Donald Trump. Spojené státy měly naznačit ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí rámcový návrh na ukončení války přijmout.

Lipavský podle svých slov bere podobné návrhy velmi vážně. „Byť jsou informace (o plánu) kusé, a ne příliš potvrzené, tak je to opět takový mnichovský scénář. Před tím jsem opakovaně varoval a vždycky před tím budu varovat,“ uvedl český ministr.

Nový „mírový plán“ pro Ukrajinu schválil Trump, píše NBC
Následky ruského útoku na ukrajinské město Ternopil

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski uvítal americké úsilí o mír, ale zdůraznil, že jde o bezpečnost Evropy a tedy očekává, že bude plán s Evropou konzultován. V reakci na omezení velikosti budoucí ukrajinské armády v americkém plánu dodal, že oběť by neměla být omezena ve své schopnosti bránit se agresorovi.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul ocenil pokusy jednat o dosažení míru na Ukrajině, Kreml ale podle něj musí nejprve ukončit svou agresi.

Apel na spravedlivý mír

„Co jsme jako Evropané vždy podporovali, je dlouhodobý a spravedlivý mír a vítáme jakékoli snahy toho dosáhnout. Samozřejmě pro to, aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy,“ konstatovala Kallasová s tím, že zatím neslyšela o žádných ústupcích ze strany Ruska, které označila za jasného agresora.

Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce
Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg

Také francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot před jednáním unijních ministrů zahraničí uvedl, že chce na Ukrajině vidět spravedlivý mír. „Je to Rusko (Vladimira) Putina, které tomu stojí v cestě,“ doplnil. Podle Barrota dohoda nemůže být pouze formou ukrajinské kapitulace.

Rovněž Velká Británie zdůrazňuje, že rozhodující krok je na Moskvě – vyzvala ji, aby stáhla svá vojska z území Ukrajiny. „Rusko by mohlo zítra ukončit válku tím, že stáhne své síly a ukončí svou nelegální invazi,“ podotkl mluvčí britského ministerstva zahraničí.

Podle španělského ministra zahraničí Josého Manuela Albarese musí plán pro řešení konfliktu obsahovat také záruky existence suverénní a demokratické Ukrajiny.

USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff

Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.

Kyjev se na vzniku dokumentu nepodílel a dostupné informace o jeho obsahu zmiňují především ústupky na jeho straně, včetně odevzdání části ukrajinského území Ruské federaci a výrazného omezení obranných schopností.

Načítání...

Jednání v Turecku

Zelenskyj v těchto dnech jedná se svým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Ukrajina doufá, že se ještě letos podaří obnovit výměny válečných zajatců – Turecko v minulosti sehrálo klíčovou roli při jejich zprostředkování.

„Myslíme si, že by bylo prospěšné obnovit istanbulský proces s ještě komplexnějším přístupem, který by řešil akutní problémy. Očekáváme, že všichni naši partneři, kteří si přejí zastavit krveprolití v regionu, k němu zaujmou konstruktivní přístup,“ uvedl Erdogan.

Rusko mezitím dál útočí jak na frontě, tak i na civilisty. Ukrajinské město Ternopil se vzpamatovává z jednoho z nejhorších útoků od počátku invaze. Ve čtvrtek tam zemřely desítky lidí. Moskva i Kyjev také vzájemně cílí na energetickou infrastrukturu.

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky
Důsledky ruského útoku v Ternopilu

Výběr redakce

Macinka dorazil na Hrad jednat s prezidentem

Macinka dorazil na Hrad jednat s prezidentem

Právě teď
Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

07:03Aktualizovánopřed 1 mminutou
„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

před 1 hhodinou
Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Nové i modernizované. Hasiči a policisté získají šest vrtulníků

Nové i modernizované. Hasiči a policisté získají šest vrtulníků

před 4 hhodinami
Odkaz diktátora Franca štěpí španělskou společnost i 50 let po jeho smrti

Odkaz diktátora Franca štěpí španělskou společnost i 50 let po jeho smrti

před 5 hhodinami
Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce

Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce

před 10 hhodinami
Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Vakcíny nezpůsobují autismus, uvádělo roky CDC. Teď postoj změnilo

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nově na svých webových stránkách označuje tvrzení, že vakcíny nezpůsobují autismus, za nepodložené důkazy. Web CDC rovněž uvádí, že studie ukazující na spojitost vakcín s autismem zdravotnické úřady do nynějška ignorovaly. Na změnu přístupu upozornila agentura Reuters. Doposud přitom CDC uvádělo, že studie souvislost mezi očkováním a autismem neprokázaly.
před 24 mminutami

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

Český ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) zkritizoval nový americko-ruský plán. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny. Aby plán uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, prohlásila pak šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle médií návrh počítá se zeštíhlením ukrajinské armády a územními ústupky.
před 1 hhodinou

Číňanky rády čtou o blízkém vztahu dvou mužů, úřady jim danmei ale chtějí vzít

V Číně sílí tlak proti autorům a fanouškům literárního žánru danmei. Romantické příběhy, které se nevyhýbají erotice, o vztazích mezi muži píší a čtou hlavně heterosexuální ženy.
před 1 hhodinou

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Agentura AFP s odvoláním na úřady, které ovládá Hamás, ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně 27 lidí. Podle palestinské agentury WAFA izraelská armáda útočila na několika místech v oblastech měst Gaza a Chán Júnis. Izraelská armáda dle webu The Times of Israel útoky již dříve potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti Chán Júnisu na jihu Pásma.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Nový americko-ruský plán pro Ukrajinu schválil Trump, píše NBC

Nový americký plán, který má podle představ Washingtonu zastavit válku na Ukrajině, schválil prezident Spojených států Donald Trump. V noci na čtvrtek to uvedla televize NBC News s odvoláním na zdroje v Bílém domě. Washington mimo jiné chce, aby se Ukrajina vzdala části území a snížila počet svých vojáků. Přistupuje tedy na požadavky ruského agresora. S Kyjevem o plánu nejednal.
před 4 hhodinami

Odkaz diktátora Franca štěpí španělskou společnost i 50 let po jeho smrti

Ve čtvrtek je to půl století od úmrtí španělského diktátora Francisca Franca – s jeho odkazem se ale země potýká dodnes. Debaty o něm, kromě samotného výročí, znovu rozdmýchal i bývalý král Juan Carlos I., když ve svých pamětech vyjádřil vůči Francovi svůj obdiv. Potomci obětí jeho diktatury požadují, aby za to zaplatil vysokou pokutu.
před 5 hhodinami

Trump podepsal zákon o zveřejnění spisů k Epsteinovi

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Podle agentury AP ustoupil šéf Bílého domu tlaku. Zákon v úterý jednoznačně schválily také americká Sněmovna reprezentantů a Senát.
02:37Aktualizovánopřed 6 hhodinami

USA schválily vývoz pokročilých čipů do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů

Americké ministerstvo obchodu schválilo vývoz pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) dvěma společnostem v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Oznámení přišlo po úterním setkání saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem v Bílém domě, informuje agentura Reuters.
před 10 hhodinami
Načítání...