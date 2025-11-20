Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keith Kellogg sdělil svým kolegům, že plánuje v lednu odstoupit z funkce. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čtyři zdroje. Kelloggův odchod by podle agentury znamenal ztrátu jednoho z klíčových zastánců Ukrajiny v Trumpově administrativě. Zatím není jasné, kdo Kellogga nahradí.

Funkce zvláštního prezidentského vyslance je obvykle dočasná. Pokud má někdo ve své roli setrvat déle než jeden rok, musí to schválit Senát. Kellogg oznámil, že leden je vzhledem k platné legislativě přirozeným termínem pro jeho odchod. Bílý dům ani ministerstvo zahraničí podle Reuters na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly. Anonymní zdroje agentuře ovšem sdělily, že Kellogg nikdy neplánoval zůstat ve vládě dlouhodobě.

USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff

V Kyjevě však jeho rezignace bude pravděpodobně nevítanou zprávou, podotýká Reuters. Generálporučíka ve výslužbě evropští diplomaté prý široce respektovali, včetně představitelů Ukrajiny. V Trumpově administrativě představoval výrazný hlas podporující Ukrajinu, zatímco někteří jeho kolegové se podle zdrojů občas přikláněli k názorům blízkým Moskvě.

Podpora Kyjeva i střety s Witkoffem

Kellogg důrazněji než jiní představitelé administrativy odsuzoval ruské útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Občas se střetával s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, který opakoval některé argumenty ruského vládce Vladimira Putina a prosazoval jednostrannou výměnu území jako součást dlouhodobé mírové dohody, připomíná Reuters.

Mezi Kelloggovy úspěchy patřilo i zprostředkování propuštění desítek politických vězňů držených režimem běloruského vůdce Alexandra Lukašenka výměnou za omezené zmírnění sankcí.

Bělorusko po jednání s USA propustilo 52 vězňů
Autoritářský běloruský vůdce Alexandr Lukašenko (vpravo) jednal s vedoucím americké delegace Johnem Coalem

Od února 2022, kdy ruská armáda napadla Ukrajinu, se jednání mezi Moskvou a Kyjevem konala na jaře 2022 a poté až letos. K obnovení rozhovorů přispěl Trump, který nastoupil do úřadu letos v lednu a který v předvolební kampani sliboval, že ukončí válku na Ukrajině den po svém nástupu do funkce.

Dojednat mír se mu ale zatím nepodařilo, ačkoliv se v srpnu setkal na Aljašce s ruským vládcem Putinem. Další americko-ruský summit bez termínu avizoval Trump v polovině října s tím, že se bude konat v Budapešti. Po necelých dvou týdnech ovšem šéf Bílého domu uvedl, že schůzka se neuskuteční.

Trump řekl, že plánovaný summit s Putinem v Budapešti zrušil
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury

USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Italský soud schválil vydání Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Italský soud schválil vydání Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

před 4 hhodinami
I o vstupu do EU jednal Pavel s albánským protějškem

I o vstupu do EU jednal Pavel s albánským protějškem

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA schválily vývoz pokročilých čipů do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů

Americké ministerstvo obchodu schválilo vývoz pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) dvěma společnostem v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Oznámení přišlo po úterním setkání saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem v Bílém domě, informuje agentura Reuters.
před 14 mminutami

Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keith Kellogg sdělil svým kolegům, že plánuje v lednu odstoupit z funkce. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čtyři zdroje. Kelloggův odchod by podle agentury znamenal ztrátu jednoho z klíčových zastánců Ukrajiny v Trumpově administrativě. Zatím není jasné, kdo Kellogga nahradí.
před 41 mminutami

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Agentura AFP s odvoláním na regionální civilní obranu ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně 27 lidí. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na úřady ovládané teroristickým hnutím Hamás. Podle palestinské agentury WAFA izraelská armáda útočila na několika místech v oblastech měst Gaza a Chán Júnis. Izraelská armáda dle webu The Times of Israel útoky již dříve potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti Chán Júnisu na jihu Pásma.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Rusko vyslalo v noci na středu na Ukrajinu 48 raket a 470 dronů, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Ternopilu na západě země zemřelo dvacet šest lidí, uvedla Ukrajinska pravda. Polsko aktivovalo stíhačky, píše agentura Reuters. Drony zasáhly i Charkov, který hlásí 46 zraněných včetně dvou dětí.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a šéfku energetiky Svitlanu Hrynčukovou, oznámila místní média. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Agentura Reuters poznamenala, že oba politici provinění popřeli. Opozice žádá odstoupení celé vlády.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout jejich rámcový plán pro ukončení rusko-ukrajinské války, na jehož základě by se Kyjev měl mimo jiné vzdát části území a některých zbraní, napsala ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje. Zelenskyj večer v Turecku prohlásil, že jen USA a jejich prezident Donald Trump mají dost síly na zastavení války.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. Šéf polské obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz následně oznámil, že armáda nasadí deset tisíc vojáků, aby pomohli ochránit bezpečnost kritické infrastruktury. Polské úřady také uvedly, že zadržely několik lidí podezřelých z napomáhání sabotérům, kterými byla dle prokuratury dvojice Ukrajinců, která údajně uprchla do Běloruska.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

Polské ministerstvo zahraničí doporučilo polským občanům vyhnout se nyní cestám do Česka. Varování vydalo kvůli vysokému počtu případů onemocnění žloutenkou typu A v tuzemsku, informovala ve středu agentura PAP s tím, že pokud se Poláci přesto k cestě do Česka rozhodnou, měli by dodržovat zvýšená hygienická opatření, vyhnout se pití vody z kohoutků i jídlu s neověřeným původem.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...