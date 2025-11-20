Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keith Kellogg sdělil svým kolegům, že plánuje v lednu odstoupit z funkce. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čtyři zdroje. Kelloggův odchod by podle agentury znamenal ztrátu jednoho z klíčových zastánců Ukrajiny v Trumpově administrativě. Zatím není jasné, kdo Kellogga nahradí.
Funkce zvláštního prezidentského vyslance je obvykle dočasná. Pokud má někdo ve své roli setrvat déle než jeden rok, musí to schválit Senát. Kellogg oznámil, že leden je vzhledem k platné legislativě přirozeným termínem pro jeho odchod. Bílý dům ani ministerstvo zahraničí podle Reuters na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly. Anonymní zdroje agentuře ovšem sdělily, že Kellogg nikdy neplánoval zůstat ve vládě dlouhodobě.
V Kyjevě však jeho rezignace bude pravděpodobně nevítanou zprávou, podotýká Reuters. Generálporučíka ve výslužbě evropští diplomaté prý široce respektovali, včetně představitelů Ukrajiny. V Trumpově administrativě představoval výrazný hlas podporující Ukrajinu, zatímco někteří jeho kolegové se podle zdrojů občas přikláněli k názorům blízkým Moskvě.
Podpora Kyjeva i střety s Witkoffem
Kellogg důrazněji než jiní představitelé administrativy odsuzoval ruské útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Občas se střetával s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, který opakoval některé argumenty ruského vládce Vladimira Putina a prosazoval jednostrannou výměnu území jako součást dlouhodobé mírové dohody, připomíná Reuters.
Mezi Kelloggovy úspěchy patřilo i zprostředkování propuštění desítek politických vězňů držených režimem běloruského vůdce Alexandra Lukašenka výměnou za omezené zmírnění sankcí.
Od února 2022, kdy ruská armáda napadla Ukrajinu, se jednání mezi Moskvou a Kyjevem konala na jaře 2022 a poté až letos. K obnovení rozhovorů přispěl Trump, který nastoupil do úřadu letos v lednu a který v předvolební kampani sliboval, že ukončí válku na Ukrajině den po svém nástupu do funkce.
Dojednat mír se mu ale zatím nepodařilo, ačkoliv se v srpnu setkal na Aljašce s ruským vládcem Putinem. Další americko-ruský summit bez termínu avizoval Trump v polovině října s tím, že se bude konat v Budapešti. Po necelých dvou týdnech ovšem šéf Bílého domu uvedl, že schůzka se neuskuteční.