USA chtějí, aby Ukrajina přijala mírový plán a vzdala se území, píše Reuters

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout jejich rámcový plán pro ukončení rusko-ukrajinské války, na jehož základě by se Kyjev měl mimo jiné vzdát části území a některých zbraní, napsala ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.
Jedním z řady bodů návrhu je také požadavek na snížení velikosti ukrajinských ozbrojených sil, řekli Reuters dva lidé, kteří si nepřáli být jmenováni vzhledem k citlivosti celé záležitosti. Washington podle nich chce, aby Kyjev hlavní body plánu přijal.
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa v utajení konzultuje s Moskvou nový mírový plán pro Ukrajinu.
Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy má údajně 28 bodů a zahrnuje mír v rusko-ukrajinské válce, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Formulaci plánu řeší americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který už o něm jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem i se šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem. Bílý dům již také začal o návrhu informovat evropské činitele, napsal Axios s odvoláním na své zdroje.
Načítání...