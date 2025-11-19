USA chtějí, aby Ukrajina přijala mírový plán a vzdala se území, píše Reuters


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout jejich rámcový plán pro ukončení rusko-ukrajinské války, na jehož základě by se Kyjev měl mimo jiné vzdát části území a některých zbraní, napsala ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.

Jedním z řady bodů návrhu je také požadavek na snížení velikosti ukrajinských ozbrojených sil, řekli Reuters dva lidé, kteří si nepřáli být jmenováni vzhledem k citlivosti celé záležitosti. Washington podle nich chce, aby Kyjev hlavní body plánu přijal.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa v utajení konzultuje s Moskvou nový mírový plán pro Ukrajinu.

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb
Finský prezident Alexander Stubb na snímku z října 2025

Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy má údajně 28 bodů a zahrnuje mír v rusko-ukrajinské válce, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.

Formulaci plánu řeší americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který už o něm jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem i se šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem. Bílý dům již také začal o návrhu informovat evropské činitele, napsal Axios s odvoláním na své zdroje.

