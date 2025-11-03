Trump vyloučil, že by USA poskytly Ukrajině střely Tomahawk


Prezident USA Donald Trump uvedl, že neuvažuje o dodání amerických střel dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině, o které napadená země žádá. Šéf Bílého domu to prohlásil na palubě prezidentského letounu, píší tiskové agentury. Dodávky již před několika dny podle stanice CNN schválil Pentagon, rozhodující slovo však má právě Trump. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.

„Ne, ani ne,“ odpověděl Trump na novinářský dotaz, zda uvažuje o dodání tomahawků Ukrajině.

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem
Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívil Washington, D.C.

Washington jedná s Kyjevem o požadované zbrani již delší dobu, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj o střely žádal při své říjnové návštěvě v Bílém domě. Trump dříve řekl, že je třeba prověřit, zda dodání Ukrajině neohrozí zásoby pro americkou armádu.

Americká televizní stanice CNN v pátek uvedla, že Pentagon dal poskytnutí tomahawků Ukrajině zelenou, když vyhodnotil, že by dodávky neměly mít negativní dopad na zásoby těchto zbraní v USA.

Tomahawky by mohly zásadně snížit výkon ruské ekonomiky, míní Kopečný
Tomáš Kopečný

Do Washingtonu však mířila už řada varování z Ruska. Trump na začátku října tomahawky Ukrajině nejdříve v zásadě přislíbil, ale později, po telefonátu s ruským vládcem Vladimirem Putinem, naznačil, že už o poskytnutí střel Kyjevu neuvažuje, protože by to podle něj mohlo znamenat eskalaci.

Putin později prohlásil, že útoky proti cílům hluboko na ruském území s nasazením střel Tomahawk nebo jiných zbraní dalekého doletu by vyvolaly reakci, kterou označil za „ohromující“.

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit
Šéf Kremlu Vladimir Putin

