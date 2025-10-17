Tomahawky za drony, navrhuje Zelenskyj Trumpovi

ŽivěTomahawky za drony, navrhuje Zelenskyj Trumpovi


Americký prezident Donald Trump jedná v Bílém domě se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem jsou dodávky zbraní. Kyjev žádá Washington o rakety Tomahawk pro údery v hloubi Ruska. Výměnou Zelenskyj nabídl ukrajinské drony. Ve čtvrtek si Trump volal se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, který jej od dodávky tomahawků Ukrajině odrazoval. Zelenskyj se v USA měl sejít i s americkými senátory.

Ukrajinský prezident je podle Trumpa „velmi silný vůdce“, který si „prošel mnoha věcmi“. Se Zelenským chce probrat čtvrteční telefonát s Putinem a plánovaný summit v Maďarsku. „Myslím, že se věci vyvíjejí docela dobře,“ míní šéf Bílého domu. Putin podle něj „chce, aby to skončilo“. „Myslím, že to chce ukončit i prezident Zelenskyj. Teď to musíme udělat my,“ podotkl.

Zelenskyj v úvodu setkání poděkoval svým hostitelům a poblahopřál Trumpovi k dohodě o příměří v Pásmu Gazy. „Myslím, že s vaší pomocí můžeme tuto válku ukončit,“ řekl prezidentovi USA. Dodal, že Rusko aktuálně podle něj na bojišti mnoho úspěchů nezaznamenává.

Zdroj: ČT24

Tomahawky by byly eskalací, míní Trump

Trump se v pátek nevyjádřil k tomu, zda by Ukrajina musela v rámci mírového urovnání s Ruskem postoupit území. Na dotaz, jak by vnímal, kdyby Kyjev použil rakety dlouhého doletu k útoku hlouběji na území Ruska, uvedl, že o to bude se Zelenským hovořit. „Je to eskalace, ale budeme o tom mluvit,“ konstatoval prezident USA, který doufá, že bude možné konflikt ukončit bez nasazení tomahawků.

Řízená střela Tomahawk BGM-109 s plochou dráhou letu, o kterou Kyjev žádá, může být odpálena z bitevních lodí, křižníků, torpédoborců či ponorek. Raketa letí velmi nízko nad zemí, a vyhýbá se tak radarům protivzdušné obrany. Při letu kopíruje zemský povrch a rychlost se pohybuje kolem 900 kilometrů v hodině.

Dokáže zasáhnout cíl ve vzdálenosti až 2500 kilometrů. S tomahawky by tak Ukrajina mohla dostřelit až na Ural. Hovoří se ale o možném dodání střel s kratším doletem. Podle Zelenského by dodávky těchto střel mohly pomoci přimět Moskvu k ukončení války.

Dosud mohou Ukrajinci používat britské rakety Storm Shadow a také americké ATACMS s doletem 300 kilometrů, případně pomalejší drony vlastní výroby s doletem přes tisíc kilometrů.

17 minut
Generál ve výslužbě Macko a politolog Aslan o střelách Tomahawk
Zdroj: ČT24
Přechod k útočným operacím

Podle serveru Politico oba prezidenti také posoudí plány na přechod ukrajinských sil k útočným operacím, které by mohly změnit situaci na bojišti – a které však závisejí na dodávkách zbraní. Ty už domlouvala s americkými zbrojovkami ukrajinská delegace vedená premiérkou Julijí Svyrydenkovou a šéfem prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem, která do USA odcestovala před Zelenským.

Po dvouhodinovém čtvrtečním telefonátu s Putinem americký prezident oznámil, že se s ruským vůdcem sejde v Budapešti, aby se pokusili ukončit „neslavnou“ válku na Ukrajině, kterou Moskva vyvolala otevřenou invazí v roce 2022. Trump hovořil o velkém pokroku, podobně jako po srpnové schůzce na Aljašce. Mír to ale nezajistilo.

Trump podle BBC možná opustil Aljašku „s prázdnýma rukama“
Ruský vládce Vladimir Putin na společném brífinku s prezidentem USA Donaldem Trumpem

Tomahawky za drony, navrhuje Zelenskyj Trumpovi

