Americký prezident Donald Trump má v pondělí na schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě jednat o možném příměří ve válce v Pásmu Gazy. V pátek Trump vyjádřil přesvědčení, že dohoda o klidu zbraní je velmi blízko.
Prezident Trump přijal v Bílém domě izraelského premiéra
I když v posledních dnech světové společenství stupňuje tlak na izraelskou vládu, aby válka skončila, Netanjahu zatím dává najevo, že chce pokračovat, dokud zcela nezničí teroristické hnutí Hamás a nedosáhne propuštění všech rukojmí.
Trump v neděli agentuře Reuters řekl, že se mu na mírový návrh pro Pásmo Gazy i širší Blízký východ dostalo velmi dobré odpovědi ze strany Jeruzaléma i arabských lídrů. „Každý chce uzavřít dohodu,“ vyjádřil své přesvědčení Šéf Bílého domu. Právě na pondělním jednání s Netanjahuem chce dohodu finalizovat.
Trump v minulosti opakovaně tvrdil, že dohoda o příměří je na spadnutí, válku se mu ale zatím ukončit nepodařilo.