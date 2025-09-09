Izraelská armáda podnikla údery na Katar. Tvrzení izraelských médií následně potvrdila armáda židovského státu. Její velení uvedlo, že útok cílil na představitele teroristického hnutí Hamás, informace o místě útoku či další podrobnosti však neposkytlo. Zdroj agentury Reuters prohlásil, že izraelská armáda „přijala opatření k minimalizaci škod na nezúčastněných osobách“. K úderům mělo dojít v hlavním městě Kataru – Dauhá.
Izrael zaútočil na představitele Hamásu v Kataru
Katarská televize al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že útok byl mířen proti vyjednavačům Hamásu o příměří v Gaze. Představitelé Kataru útok odsoudili, označili jej za „zbabělý“.
Podle svědků, na které se odvolává Reuters, bylo v katarském Dauhá slyšet několik výbuchů. Reuters také doplnil, že úder měl směřovat na jednoho z šéfů Hamásu v Gaze – Khalila al-Hayyi.
Izraelská stanice Channel 12 následně přišla s informací, že úderu na vedení Hamásu v Kataru „dal zelenou“ americký prezident Donald Trump. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.