Netanjahu jednal s Trumpem podruhé v krátké době

Izraelský ústupek pro další jednání

Hlavním tématem pro jednání s izraelským premiérem je podle Trumpa Gaza, podotkla ve vysílání ČT24 zpravodajka Deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. „Dá se říct, že Donald Trump vyvíjí nátlak na Benjamina Netanjahua, aby k příměří došlo,“ dodala.

Netanjahuův ústupek momentálně spočívá v možném stažení izraelské armády z Gazy. Nestáhly by se ovšem úplně, přemístily by se do severní části Pásma Gazy, kde by vytvořily nárazníkový pás. Tento příslib by měl na mírových jednáních v Kataru představit také zvláštní zmocněnec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff.

Také americká média vnímají druhou schůzku Trumpa s Netanjahuem během krátké doby podle Ciglerové jako urgenci dění. Všímají si i to, že „Donald Trump potřebuje dosáhnout nějakého výsledku“.