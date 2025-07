Trump před schůzkou s Netanjahuem dává „velkou šanci“ dosažení dohody

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že existuje velká šance, že bude tento týden dosaženo dohody o propuštění rukojmích z Pásma Gazy a příměří. Napsala o tom agentura Reuters. Prezident USA přijme v pondělí v Bílém domě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jednat budou právě o příměří v Gaze a také o situaci kolem Íránu. Schůzka ve Washingtonu se uskuteční poté, co delegace Izraele a Hamásu v neděli vedly bezvýsledná jednání v Kataru.

Trump představil plán šedesátidenního příměří, které by zahrnovalo částečné propuštění rukojmích držených dosud palestinským teroristickým hnutím Hamás výměnou za zvýšení humanitární pomoci Pásmu Gazy. Navrhované příměří také předpokládá zahájení jednání o úplném ukončení války.

Trump před odletem do Washingtonu v noci na pondělí SELČ prohlásil, že taková dohoda znamená, že by „mohlo být propuštěno poměrně dost rukojmích“.

Od Trumpova lednového návratu do úřadu amerického prezidenta bude Netanjahu ve Washingtonu hostem už potřetí. Návštěva se uskuteční poté, co se Spojené státy v červnu útokem na íránská jaderná zařízení zapojily do války, kterou Izrael vede proti Íránu. Po zprostředkování příměří mezi oběma zeměmi Trump naznačil, že obrací pozornost k ukončení bojů mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás.

Netanjahu před jednáním uvedl, že je odhodlán zajistit návrat rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy a odstranit hrozbu, kterou Hamás představuje pro Izrael. „Věřím, že diskuse s prezidentem Trumpem může určitě pomoci k dosažení těchto výsledků,“ prohlásil.