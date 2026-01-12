Trump se ve čtvrtek sejde s lídryní venezuelské opozice Machadovou, píše Reuters


Prezident Spojených států Donald Trump se ve čtvrtek setká s venezuelskou opoziční političkou a nositelkou Nobelovy ceny za mír Maríou Corinou Machadovou, informovala v pondělí s odvoláním na představitele Bílého domu agentura Reuters. Americké speciální síly přitom 3. ledna unesly z jihoamerické země tamního autoritářského vůdce Nicoláse Madura a jeho manželku, kteří nyní před soudem v New Yorku čelí obvinění z narkoterorismu.

Trump už dříve prohlásil, že se s Machadovou chce sejít a že by od ní přijal její Nobelovu cenu, pokud mu ji věnuje. Šéf Bílého domu opakovaně tvrdí, že Nobelovu cenu měl loni dostat právě on. Machadová v rozhovoru s televizí Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým dle ní její Nobelova cena za mír ve skutečnosti náleží, ji chtějí Trumpovi dát a sdílet ji s ním. Norský Nobelův institut nicméně před několika dny upozornil, že cenu není možné převést na jinou osobu nebo ji s ní sdílet, ani ji nelze nikomu odejmout.

Po nečekaném útoku na Venezuelu, při kterém se Američané zmocnili Madura, vyloučil Trump okamžitou podporu opozičních lídrů Machadové či Edmunda Gonzáleze jako nových vůdců země. Madura přitom USA neuznávají jako prezidenta, za kterého naopak v roce 2024 tehdejší americká vláda označila právě Gonzáleze.

Prozatímní prezidentkou Venezuely se nicméně po událostech ze začátku ledna stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost.

To, že Washington dal přednost pokračování autoritářského režimu, zdůvodňují analytici snahou udržet ve Venezuele stabilitu. Trump totiž plánuje v jihoamerické zemi těžbu ropy. Venezuela přitom má největší zásoby suroviny na světě. Rychlá změna režimu by také podle analytiků velmi pravděpodobně způsobila větší migrační vlnu.

