Po mrznoucím dešti hrozí silná ledovka. Podívejte se, kolik spadne srážek u vás


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

V celé západní polovině Česka se může tvořit silná ledovka, varovali meteorologové. Výstraha platí od pondělního odpoledne do úterního rána. Po mrznoucím dešti se může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Web ČT24 přináší mapy, které zobrazují očekávané srážky v jednotlivých regionech. Hrozí úrazy i komplikace v dopravě, na něž se připravují i České dráhy (ČD). Klouzat by povrchy zřejmě neměly v severovýchodní části republiky.

Sněžení začne v jihozápadní polovině Čech od západu přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky v pondělí později odpoledne a večer, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „Během úterý se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky rozšíří dále na východ. V severovýchodních částech území je její výskyt málo pravděpodobný, ale nelze ho úplně vyloučit,“ dodal ČHMÚ.

Výstraha i po aktualizaci platí od pondělních 16:00. V úterý dopoledne a odpoledne má silná ledovka přetrvat už jen na východě Vysočiny a západě Jihomoravského kraje a slabá na východě jižní Moravy a v pásu od Jizerských hor přes Královéhradecký a Pardubický kraj. Na východě těchto dvou krajů s ní lidé počítat spíš nemusejí, vozovky a chodníky by neměly klouzat ani v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Při silnější ledovce se mohou lámat větve stromů, což může způsobovat poruchy v dodávkách elektřiny. Výpadky mohou postihnout i zásobování a zdravotnické služby, varoval ČHMÚ. I při slabší ledovce hrozí úrazy po uklouznutí a problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby řidiči jezdili obezřetně a lidé venku chodili opatrně. Ti starší nebo méně mobilní by dle expertů měli vycházení ven omezit.

Možné problémy v dopravě

ČD kvůli hrozící ledovce, která může způsobit komplikace na železnici, posílí dispečink, provozní personál i pohotovostní služby. Cestujícím dráhy doporučují sledovat aktuální informace na webu dopravce a vybavit se na cestu nadstandardně – pro případ uváznutí vlaku.

Ledovka může na železnici způsobovat zamrzání výhybek, námrazu na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště. Dráhy připraví pomocné motorové lokomotivy pro případ mimořádností. Ve vybraných stanicích zajistí zásoby vody a občerstvení pro pasažéry, kteří by museli kvůli počasí přerušit cestu a čekat ve stanici na další pokračování jízdy.

„Cestujícím také doporučujeme, aby se na možné komplikace při cestování preventivně připravili a vybavili se na cestu tekutinami, jídlem, případně léky, které pravidelně užívají, a to i v případě cesty na kratší vzdálenost,“ nabádá dopravce v tiskové zprávě.

Ledovka vzniká při mrznoucím dešti či mrholení rovněž na větvích, plotech, drátech či sloupech. Vodní kapky se po dopadu na povrchy rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem.

Ledovka, náledí, námraza. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?
Ledovka

