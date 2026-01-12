Frankfurtské letiště kvůli sněhu a mrazu zrušilo stovku letů. I spojení s Prahou

Mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem zrušilo v pondělí kvůli sněžení a mrazu stovku letů. Dotklo se to i spojení s Prahou. Také na německé železnici je podle společnosti Deutsche Bahn (DB) třeba počítat kvůli zimnímu počasí s omezeními. Školy v některých spolkových zemích zrušily prezenční výuku.
Z plánovaných 1052 letů, které mělo frankfurtské letiště v pondělí odbavit, jich bylo 102 zrušeno, uvedla Reuters. Podle mluvčí provozovatele letiště, společnosti Fraport, bude počet zrušených letů v průběhu dne ještě nejspíš stoupat. Na ranveje vyjely rolby a v provozu je také 34 vozů na odmrazování letadel.
Podle stránek frankfurtského a pražského letiště byly zrušeny dva spoje mezi nimi. Z Prahy nevylétl spoj v 07:35, z Frankfurtu letecké spojení v 08:45.
Problémy na železnici
Němečtí meteorologové varovali pro pondělí před sněžením, mrazem a náledím na jihu a západě země. S omezeními a zpožděními vlaků počítá také železniční společnost DB. Na některých vysokorychlostních úsecích byla z preventivních důvodů snížená maximální povolená rychlost. Prozatím se to týká úseků mezi Hannoverem a Frankfurtem, Wolfsburgem a Berlínem a Kolínem nad Rýnem a Frankfurtem.
Mluvčí DB agentuře DPA řekla, že ráno byl provoz na železnici relativně hladký. Ve druhé polovině minulého týdne kvůli zimnímu počasí informovaly dráhy především na severu Německa o řadě zrušených či zpožděných vlaků.
Ze západu Německa policie od pondělního rána hlásí zvýšený počet nehod na silnicích. Sníh se tam postupně mění v déšť a kvůli nízkým teplotám vozovky namrzají.
V nejlidnatější německé spolkové zemi, Severním Porýní-Vestfálsku, a také v Dolním Sasku a Brémách v pondělí zůstaly kvůli varování před náledím zavřené školy. Výuka se přesunula na internet. Také v některých dalších německých regionech se budou školáci učit on-line.