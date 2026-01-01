Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Devětačtyřicetiletý Čech zahynul ve středu při výstupu na horu Breithorn v rakouském Salcbursku, informovala ve čtvrtek agentura APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené stezce a zřítil se do skalního terénu.

Muž vyrazil na Silvestra brzy ráno ze Saalfeldenu, aby vystoupil na 2504 metrů vysoký Breithorn. Ten se nachází v horském masivu Kamenné moře (Steinernes Meer) na jižním okraji Berchtesgadenských Alp.

Manželka muže podle stanice ORF zavolala záchranáře poté, co se s ním nedokázala telefonicky spojit a v mobilní aplikaci viděla, že se jeho poloha už delší dobu nemění. Tělo bylo nalezeno s pomocí vrtulníku ve středu kolem 20:30. Muž zemřel patrně přímo na místě pádu.

Po výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí, uvedla policie

Po výbuchu a následném požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana zemřelo zřejmě několik desítek lidí a dalších zhruba sto utrpělo většinou závažná zranění. Podle tiskových agentur to sdělila místní policie. Italská diplomacie s odvoláním na švýcarské úřady informovala o čtyřiceti mrtvých. Část obětí podle policie tvoří cizinci. Na český zastupitelský úřad ve Švýcarsku se nikdo neobrátil, sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.
07:06Aktualizovánopřed 9 mminutami

Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech

Devětačtyřicetiletý Čech zahynul ve středu při výstupu na horu Breithorn v rakouském Salcbursku, informovala ve čtvrtek agentura APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené stezce a zřítil se do skalního terénu.
před 1 hhodinou

Svět oslavil příchod roku 2026

Svět slaví příchod nového roku. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati. Postupně následovaly další země od Nového Zélandu přes Čínu, Thajsko či Katar až po Evropu, kde davy oslavovaly příchod nového roku v Berlíně, Paříži, Londýně a dalších městech. Ve čtvrtek se oslavy přesunuly na americký kontinent – nejprve ve 4:00 SEČ do Brazílie, o dvě hodiny později například do New Yorku, v 9:00 pak i na západní pobřeží USA.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Uznání Somalilandu budí vášně. Izrael myslí strategicky

Překvapivé rozhodnutí Izraele uznat jako první na světě africký Somaliland jako nezávislý stát odsoudily už desítky zemí. Podle expertů jsou důvody Jeruzaléma strategické, včetně příprav na možnou ofenzivu proti jemenským hútíům a snahy čelit vlivu Íránu v regionu. Spekuluje se i o plánu na přemístění Palestinců z Gazy na území Somalilandu. Izrael a Somaliland oficiálně mluví o posílení ekonomické spolupráce.
před 1 hhodinou

Zelenskyj: Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila ruskou válku na Ukrajině. Ještě před prezidentovým projevem, zveřejněným na sociálních sítích, byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Při dalších útocích USA proti pašování drog zemřelo osm lidí

Nejméně pět lidí zahynulo při novém úderu proti plavidlům přepravujícím drogy, uvedly ve čtvrtek americké ozbrojené síly. Předchozí útok si podle dřívějšího oznámení stejného amerického velitelství vyžádal tři životy.
před 2 hhodinami

Národní garda se podle Trumpa stahuje z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Dodal však, že se tyto síly vrátí, pokud zločinnost opět prudce vzroste. Nasazení příslušníků Národní gardy v Chicagu zablokoval nejvyšší soud, zatímco v Los Angeles a Portlandu tak učinili federální soudci, připomněla agentura AFP.
před 12 hhodinami

Po útoku sebevražedného atentátníka v Aleppu je jeden mrtvý

Jeden člověk zemřel a několik dalších lidí bylo zraněno v Aleppu na severozápadě Sýrie při útoku sebevražedného atentátníka, napsala agentura Reuters s odvoláním na syrská státní média. Atentátník se podle nich vyhodil do povětří, když jej prohledávala policejní hlídka, jejíž podezření vzbudil.
před 12 hhodinami
