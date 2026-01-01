Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech

Devětačtyřicetiletý Čech zahynul ve středu při výstupu na horu Breithorn v rakouském Salcbursku, informovala ve čtvrtek agentura APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené stezce a zřítil se do skalního terénu.
Muž vyrazil na Silvestra brzy ráno ze Saalfeldenu, aby vystoupil na 2504 metrů vysoký Breithorn. Ten se nachází v horském masivu Kamenné moře (Steinernes Meer) na jižním okraji Berchtesgadenských Alp.
Manželka muže podle stanice ORF zavolala záchranáře poté, co se s ním nedokázala telefonicky spojit a v mobilní aplikaci viděla, že se jeho poloha už delší dobu nemění. Tělo bylo nalezeno s pomocí vrtulníku ve středu kolem 20:30. Muž zemřel patrně přímo na místě pádu.