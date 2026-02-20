Česko si připomene čtyři roky války na Ukrajině, vystoupí i prezident

Blížící se čtvrté výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu připomene v Česku řada akcí. Například v sobotu se sejdou lidé v Praze na Staroměstském náměstí, shromáždění se zúčastní i prezident Petr Pavel. V Hradci Králové si budou moct zájemci vyzkoušet pletení maskovacích sítí, v Liberci symbolicky ozdobí Strom Naděje. Chybět nebudou ani benefiční koncerty, výstavy, filmy i každoroční speciální vysílání Operace Naděje pořádané organizací Dárek pro Putina.
Akci Společně za Ukrajinu v sobotu 21. února v Praze na Staroměstském náměstí v 15:00 zahájí prezident. Na pódiu se objeví i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek nebo filmařka Agnieszka Holland. Shromáždění pořádají nevládní organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Evropský kongres Ukrajinců a Milion chvilek pro demokracii.
Na podporu země zmítané válkou vystoupí i matky Čechů, kteří v boji za svobodu Ukrajiny zemřeli. „Na Staroměstském náměstí budu, protože nechci, aby se zapomnělo na kluky, kteří padli na Ukrajině. A také proto, že zlu se nesmí ustupovat,“ vysvětlila Ivana Krejčová, matka padlého Taylora, který na Donbase převážel raněné vojáky z frontové linie do zázemí.
Svoboda za nejvyšší cenu
České vojáky a dobrovolníky, kteří zemřeli při obraně napadené Ukrajiny, připomene také výstava s názvem Svoboda za nejvyšší cenu. Vernisáž bude v Praze na Staroměstském náměstí v sobotu ve 14:00. Účast potvrdil mimo jiné velvyslanec Ukrajiny v Česku Vasyl Zvaryč.
Za výstavou stojí Paměť národa ve spolupráci s Iniciativou Vlny solidarity. „Paměť národa po celou dobu své existence vypráví příběhy těch, kteří se postavili zlu. Ať už mělo podobu nacistického Německa, nebo komunistického režimu. Proto je přirozené, že jsme se spolu s našimi partnery rozhodli vyprávět také o hrdinství těch, kteří položili život při obraně proti agresi Putinova Ruska,“ uvedl vedoucí sbírky Pomozte Ukrajině s Pamětí národa Martin Ocknecht.
Výstava se pak přesune na Palachovo náměstí, kde bude k vidění do 6. března. Současně ji budou moci lidé navštívit také ve Zlíně a v Českých Budějovicích.
Operace Naděje
Speciální vysílání k výročí války s názvem Operace Naděje – 4 roky hrdinství se uskuteční v Praze v prostorách Opero a lidé ho mohou sledovat také on-line. Organizátoři na celodenní publicisticko-zpravodajský stream pozvali na tři desítky hostů. Mezi nimi jsou i čeští dobrovolníci působící na Ukrajině, Dominik Hašek, Lenka Víchová, Dalibor Dědek, Jan Dobrovský a další.
Vysílání má i benefiční rozměr. Během živého přenosu bude na obrazovkách QR kód a na webu bude otevřena sbírka, na kterou budou moct lidé přispívat. Výtěžek poputuje klinice Superhumans ve Lvově, která se specializuje na špičkové pohyblivé protézy a následný návrat zraněných vojáků do života. ,,Během letošní Operace Naděje budeme vybírat peníze na seržanta ozbrojených sil Artema, který přišel u Pokrovska o ruce při zásahu minometnou palbou,“ přiblížil spoluorganizátor iniciativy Martin Ondráček.
Benefiční koncert nebo Strom Naděje
Podpořit Ukrajinu má za cíl i řada dalších akcí po celé republice. V pátek 20. února se v kostele sv. Jakuba a v areálu děkanství v Mnichově Hradišti uskuteční benefiční Koncert pro Ukrajinu. Finanční výtěžek poputuje do dvou rehabilitačních ústavů – centra Unbroken ve Lvově a Rehabilitačního centra pro matky a děti v Oděse. „Unbroken jsem podpořil opakovaně IT technikou, v Oděse je to centrum pro děti a matky, nešlo odmítnout,“ vysvětlil organizátor akce Michal Kutek.
Na pódiu se představí ukrajinští hudebníci Roman Lojko, Káťa Kotovych a další. Z tuzemských interpretů pak například Bohuslav Lédl, Dagmar Čemusová nebo Miloš Horák z Národního divadla v Praze. „Po hudebním programu bude ve společenských prostorách děkanství připraveno ukrajinské občerstvení a výstava tradičních vyšívánek,“ popsal Kutek. Akci pořádá Město Mnichovo Hradiště společně s Děkanstvím Mnichovo Hradiště pod záštitou velvyslance Zvaryče a senátora Ondřeje Lochmana (STAN).
V Liberci Paměť národa a další organizace pořádají ve středu 25. února Happening u Stromu Naděje. Symbolicky ho chtějí ozdobit, rozsvítit a vyjádřit naději a víru v budoucnost Ukrajiny. Ve stejný den plánuje Galerie Lázně Liberec promítání filmu Hej, Češi!
Pletení sítí v Hradci Králové
V neděli 22. února si v Hradci Králové lidé vyzkouší třeba pletení maskovacích sítí pro Ukrajinu ,,Smyslem akce je seznámení veřejnosti s tím, co děláme, a motivace případných zájemců k pomoci,“ popsala předsedkyně spolku Razom pro Ukrajinu Anna Ihnatieva. Program na Malém náměstí organizace pořádá společně s dalšími iniciativami. Spolek zároveň návštěvníkům přiblíží, jak vznikají zákopové svíčky. K jejich výrobě používá například borové šišky nebo karton. Lidé mohou na místo přinést vosk, plechovky či právě borové šišky, které poslouží k další výrobě.
Součástí připomínek výročí plnohodnotné ruské invaze bude i symbolická instalace makety ruského dronu Šáhed v měřítku 1:1 od iniciativy Dárek pro Putina, která připomene hrozby, jimž Ukrajina stále čelí. „Vzhledem k tomu, že Rusko neustále vyhrožuje možnou konfrontací se státy NATO, považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že šáhedy mají s přídavnými nádržemi dolet až 2500 kilometrů a ve větším počtu jsou v podstatě nesestřelitelné,“ upozornil jeden ze zakladatelů projektu Dárek pro Putina Martin Ondráček. Makety se objeví i na náměstí Kinských v Praze, náměstí Svobody v Brně, náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liberci a na dalších náměstích v tuzemsku.
Připomínky na školách
Výročí ruské invaze si letos připomenou i žáci na některých tuzemských školách. Do únorové výzvy Společně za Ukrajinu na školách se jich zatím zapojilo deset. Mezi nimi i gymnázia v Ústí nad Labem nebo Praze. Další školy se ale ještě mohou přihlásit.
Školy si každopádně formu připomínky volí samy – od krátké vzpomínky ve třídě přes projekci dokumentu až po vyvěšení ukrajinské vlajky. „Přes formulář na našem webu mají školy k dispozici materiály a programy partnerských organizací. Z nabídky Jednoho světa na školách je to například film Pan Nikdo proti Putinovi nominovaný na Oscara,“ uvedla za platformu Díky, že můžem vzdělávat Pavla Umlaufová.
Všechny akce k výročí zahájení války na Ukrajině jsou k dohledání na webu Společně za Ukrajinu.
