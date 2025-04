Putinova válka je genocidní, Ukrajinci nemají kam couvnout, upozorňuje historik

Rusku jde o likvidaci ukrajinské státnosti a identity, připomněl po ruském útoku na Sumy historik David Svoboda. Ukrajinci proto nemají kam couvnout, dodal v Událostech, komentářích, které moderoval Daniel Takáč. Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký podotkl, že útok kazetovou municí v zastavěné oblasti je mimo jakákoliv civilizační pravidla. Podle bývalého vyšetřovatele mezinárodního tribunálu v Haagu Vladimíra Dzura by mohlo jít o válečný zločin.

„Když se na to podíváme z lidského hlediska, mého osobního jako člověka, tak když někdo zabíjí ženy, děti, starce, neozbrojené civilisty, tak je to šmejd,“ podotkl Dzuro k ruskému útoku v ukrajinském městě Sumy. „Když se na to podívám jako vyšetřovatel, tak to může být válečný zločin,“ dodal s tím, že je třeba určit přesné okolnosti činu. „Muselo by se dokázat, že někdo nařídil, aby odpálili kazetovou munici na místo, kde jsou civilisté. Pak je to jasně válečný zločin a ten člověk by měl být obviněný,“ zmínil bývalý vyšetřovatel mezinárodního tribunálu v Haagu.

Svoboda: Přesahuje to meze od roku 2014 „Oni (Ukrajinci) nemají kam couvnout,“ odpověděl ukrajinista a historik Svoboda na otázku, zda ruský útok na Sumy odpor ještě vybudí, či naopak oslabí. „Putinova válka je genocidní, jde o likvidaci ukrajinské státnosti a o likvidaci Ukrajinců jakožto etnika se svéprávnou identitou. Možná jim ve světě podle Putinových představ bude přisouzen status Bělorusů, možná nějakého barvitého ruského kmene,“ nastínil, co by Ukrajince čekalo pod nadvládou Moskvy. „Malér je ten, že my jsme schopni se každé ráno probouzet s jakousi amnézií a tvářit se, jako by to, co se stalo, přesahovalo jakékoliv meze. Ale ono je to přesahuje od roku 2014,“ dodal s narážkou na to, že Rusko válku proti Ukrajině rozpoutalo už před jedenácti lety. Pro Rusy podle něj nemá význam, že útočí většinou na ruskojazyčné ukrajinské regiony. „Jsme zvyklí, že jazyk rovná se krev a krev rovná se politický program. Ukrajina je (ale) země, které dějiny přisoudily multikulturní status,“ upozornil s tím, že Ukrajinci jsou národem politických preferencí, které se neodvíjejí od jazyka.

„Zlopověstný, pomlouvaný a různými lžemi stíhaný prapor Azov je také ruskojazyčný, ne-li ruský, pokud jde o etnicitu. A přece víme, na jaké straně a za co bojují,“ uvedl příklad vojáků, kteří bránili Mariupol a které Kreml označuje za neonacisty. „Nejvíce tu invazi odnášejí oblasti, kterým ten zběžný, povrchní pohled na západ od Ukrajiny přisuzuje historické tíhnutí k Rusku. Ale to je strašlivě zjednodušené,“ konstatoval Svoboda. Mikulecký: Ruské dezinformace zahltily i Bílý dům Mikulecký v souvislosti s nedělním útokem na Sumy podotkl, že zatímco údery na město, které se nachází jen několik desítek kilometrů od ruské hranice, nejsou nic nového, charakter útoků a množství obětí nové jsou. „Je to mimo jakákoliv civilizační pravidla. Použití kazetové munice v zastavěné oblasti, v oblasti, kde můžete předpokládat civilisty, je něco, co by civilizovaná armáda západního (střihu) – můžeme tam počítat třeba i Izrael – neudělala. Je to v rozporu s manuály pro postup,“ upozornil bezpečnostní analytik. K útoku na důležitý cíl, který se nachází v civilní oblasti, se musí použít vysoce přesná zbraň. „A musí to být skutečně vysoce hodnotný cíl. Není to shromáždění nějakých vojáků, kteří se údajně měli někde sejít, kde se poté nesešli. A to už je spíš součást ruské dezinformační kampaně, která evidentně zahltila i Bílý dům,“ míní Mikulecký. Americký prezident Donald Trump v reakci na ruský úder na Sumy prohlásil, že mu bylo řečeno, že (Rusové) udělali chybu. Podle Mikuleckého ale šéf Bílého domu zřejmě nebyl informován přímo od Rusů. „Pokud se díváme na dění v Bílém domě a snažíme se to klíčovat, tak je to samozřejmě informace, která přichází z ruské strany, kterou šíří ruský narativ,“ podotkl s tím, že Moskva se snaží o zahlcování informačního prostoru.

„Napřed to mělo být o tom, že tam měli být vysoce hodnotné cíle, tak jako to bylo při útoku na Kryvyj Rih, kde to při útoku na dětské hřiště Rusové posléze vydávali za shromáždění důstojníků NATO. Potom jsme zaznamenali informace – zase z ruské strany – o tom, že vlastně to tedy byl ten útok, ale byly použity analogie ruských raket Iskander vyrobené v Severní Koreji, které nejsou tak přesné…,“ připomněl měnící se ruská tvrzení. „A to všechno má jeden jediný účel: zamlžit, rozmlžit, a aby se v tom lidé ztráceli a aby lidé, kteří mají touhu obhajovat ruský pohled, měli munici, kterou mohou používat,“ popsal cíl ruských dezinformací. „Určitě to není tak, že by Donald Trump visel na kanálu Telegram, není to tak, že by mu někdo z Kremlu volal do Bílého domu,“ dodal k americkému prezidentovi. „Ale je to o tom, že v jeho okolí jsou evidentně lidé, kteří čerpají právě z těchto kanálů, které jsou plné ruské propagandy, a kteří jemu tento pohled zprostředkovávají,“ přiblížil svou domněnku o dění v Bílém domě.