Norsko a Německo dají dalších téměř sedmnáct miliard korun na zbraně pro Ukrajinu


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Norsko dá dalších pět set milionů eur (dvanáct miliard korun) na nákup zbraní pro Ukrajinu prostřednictvím iniciativy Severoatlantické aliance, Německo přispěje dalšími dvěma sty miliony eur (4,8 miliardy korun), uvedli ministři zahraničí obou zemí Espen Barth Eide a Johann Wadephul před jednáním zemí NATO v Bruselu. Celkem podle šéfa NATO Marka Rutteho spojenci do konce roku na iniciativu přispějí sumou kolem pěti miliard dolarů (104 miliard korun).

Rutte při příchodu na jednání v alianční centrále v Bruselu řekl, že naprosto souhlasí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v tom, že „mlýnek na maso“, kterým je válka na Ukrajině, musí skončit. Je podle něj důležité dosáhnout toho, aby Ukrajina byla při vyjednávání v co nejlepší pozici. Cestou k tomu je dát Rusku najevo, že na Ukrajinu budou dále proudit zbraně, a zajistit, aby protiruské sankce skutečně byly cítit.

Šéf NATO věří, že i v příštím roce se na spojeneckou iniciativu podaří dávat kolem miliardy dolarů měsíčně, ideálně celkem až patnáct miliard (311 miliard korun). Zároveň ocenil konzultace a „neustálý kontakt“ se Spojenými státy o mírovém procesu. Z jakého důvodu se středečního jednání v Bruselu neúčastní americký ministr zahraničí Marco Rubio, ale nevysvětlil.

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla
Jednání v Kremlu o ukončení války na Ukrajině

Alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu (PURL) umožňuje nakupovat americkou vojenskou techniku na podporu ukrajinské obrany proti ruské agresi. Za zbraně Washingtonu platí členské země NATO.

Dosavadní diplomatická jednání ukazují, že Rusko hraje jen o čas, uvedl český ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (nestr. za ODS). Kdyby chtěli jednat o míru, zastaví vojenské akce, dodal.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna před začátkem diskuzí zase řekl, že jeho země je připravena poslat vojáky na Ukrajinu, pokud bezpečnostní záruky v mírové dohodě, o níž se nyní jedná, budou obsahovat ustanovení o mírových silách.

Výběr redakce

Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

08:14Aktualizovánopřed 41 mminutami
Ústavní soud ponechal v platnosti spornou část zákoníku práce

Ústavní soud ponechal v platnosti spornou část zákoníku práce

před 45 mminutami
Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

08:50Aktualizovánopřed 53 mminutami
Norsko a Německo dají dalších téměř sedmnáct miliard korun na zbraně pro Ukrajinu

Norsko a Německo dají dalších téměř sedmnáct miliard korun na zbraně pro Ukrajinu

před 54 mminutami
Rada EU se dohodla s europarlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska

Rada EU se dohodla s europarlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska

03:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Některé e-shopy přeprodávají dálniční známky s přirážkou

Některé e-shopy přeprodávají dálniční známky s přirážkou

před 1 hhodinou
Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Turek chce své kauzy Pavlovi vysvětlit, jak po něm prezident požaduje

Turek chce své kauzy Pavlovi vysvětlit, jak po něm prezident požaduje

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří žádnému z rukojmí, uvedl ve středu ráno úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael tak stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmí, jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana. Skupina spřízněná s teroristickým hnutím Hamás později uvedla, že tělo rukojmího hledá s pomocí týmu Červeného kříže.
08:14Aktualizovánopřed 41 mminutami

Norsko a Německo dají dalších téměř sedmnáct miliard korun na zbraně pro Ukrajinu

Norsko dá dalších pět set milionů eur (dvanáct miliard korun) na nákup zbraní pro Ukrajinu prostřednictvím iniciativy Severoatlantické aliance, Německo přispěje dalšími dvěma sty miliony eur (4,8 miliardy korun), uvedli ministři zahraničí obou zemí Espen Barth Eide a Johann Wadephul před jednáním zemí NATO v Bruselu. Celkem podle šéfa NATO Marka Rutteho spojenci do konce roku na iniciativu přispějí sumou kolem pěti miliard dolarů (104 miliard korun).
před 54 mminutami

První čínský pokus přistát s opakovaně použitelnou raketou selhal

První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň podobně jako rakety americké společnosti SpaceX, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.
před 56 mminutami

Rada EU se dohodla s europarlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska

Rada Evropské unie (EU), která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Evropským parlamentem a členskými státy Rady EU.
03:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla

Ruský vládce Vladimir Putin jednal v Kremlu s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem o rusko-ukrajinské válce. Po téměř pěti hodinách debata skončila bez výsledku. Rusko dosud odmítlo všechny návrhy a pokračuje v agresi proti Ukrajině, kde pomalu zabírá další území a ostřeluje cíle po celé zemi.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Polská prokuratura obvinila Rusa ze špionáže a vedení sabotérů v zemi

Polská prokuratura obvinila osmadvacetiletého Rusa ze špionážních aktivit a vedení skupiny sabotérů v Polsku. S odvoláním na tamní úřady to v úterý napsala tisková agentura PAP. Prokurátoři vznesli obvinění proti Michailu Mirgorodskému v jeho nepřítomnosti, protože je v zahraničí. Podle agentury AFP ho viní z toho, že pracoval na popud ruských tajných služeb.
před 11 hhodinami

Afghánec podezřelý ze střelby na gardisty u Bílého domu u soudu odmítl vinu

Afghánec podezřelý ze střelby na dva gardisty poblíž Bílého domu v úterý prostřednictvím svého právníka u soudu odmítl vinu. Devětadvacetiletý muž, který v rodné zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti hnutí Taliban, čelí obvinění z vraždy prvního stupně a z napadení. Střelným zraněním po jeho útoku z konce listopadu podlehla 20letá gardistka Sarah Beckstromová, zatímco její o čtyři roky starší kolega Andrew Wolfe zůstává v nemocnici.
před 12 hhodinami

V Hondurasu pozastavili sčítání výsledků voleb, Trump pohrozil tamním úřadům

Americký prezident Donald Trump v úterý obvinil úřady v Hondurasu, že se snaží ovlivnit výsledky nedělních prezidentských voleb. Tamní volební komise v pondělí pozastavila sčítání výsledků poté, co přestaly fungovat její webové stránky. Stalo se to v okamžiku, kdy byl mezi dvěma vedoucími kandidáty rozdíl pouhých 515 hlasů.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...