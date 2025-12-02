Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte očekává v příštích dnech nové příspěvky od spojenců do programu nazvaného PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Kyjev. Řekl to na tiskové konferenci před středečním jednáním ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance.
Výběr redakce
Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest
před 1 hhodinou
Aktuálně z rubriky Svět
Rutte očekává nové příspěvky od spojenců pro Kyjev
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte očekává v příštích dnech nové příspěvky od spojenců do programu nazvaného PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Kyjev. Řekl to na tiskové konferenci před středečním jednáním ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance.
Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média
Belgická policie provedla razii v diplomatické službě EU (EEAS) v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách v rámci vyšetřování podezření z podvodu, informoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Policie podle EPPO zadržela tři podezřelé. Belgické deníky Le Soir a L´Echo i agentura AFP s odkazem své zdroje tvrdí, že mezi zadrženými je bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která je od roku 2020 rektorkou univerzity v Bruggách.
Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků
Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DP, zveřejněném v úterý, řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem.
Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených
Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu
Vláda bulharského premiéra Rosena Željazkova oznámila, že stáhne svůj návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí. Informovala o tom agentura AP. Země se připravuje na vstup do eurozóny na začátku příštího roku. Prezident Rumen Radev vyzval k předčasným volbám.
Domobrana bojuje proti banditismu v Nigérii
Venkovské komunity v Nigérii se potýkají s rostoucí krizí banditismu. Podle nigerské Národní komise pro lidská práva zabili bandité nebo povstalci v první polovině roku 2025 nejméně 2266 lidí – více, než činil celkový počet těchto úmrtí za celý rok 2024. První linií obrany se v odlehlých venkovských oblastech, kde chybí oficiální bezpečnostní složky, proto staly dobrovolnické domobrany.
Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice
Téměř dvacet tisíc kusů munice, která patřila německé armádě, ukradli tento týden neznámí pachatelé z nákladního vozu, jenž ji převážel. Informoval o tom časopis Der Spiegel, kterému to potvrdilo ministerstvo obrany. Podle prvotního vyšetřování civilní firma, která byla na převoz najatá, nechala kamion stát na parkovišti přes noc bez ostrahy.
Záplavy a sesuvy půdy si na Sumatře a Srí Lance vyžádaly více než tisíc obětí
Na více než 750 se vyšplhal počet obětí záplav na indonéském ostrově Sumatra, uvádí agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroje. Více než 500 lidí úřady pohřešují. S odvoláním na vládní úřady o tom informovala agentura AFP s tím, že domovy muselo opustit milion lidí. Na Srí Lance se počet podle úřadů obětí sesuvů půdy a záplav vyšplhal na 410. Přes 330 lidí je pohřešováno.
Načítání...