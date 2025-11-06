NATO předstihlo Rusko ve výrobě munice, řekl Rutte

Až donedávna bylo Rusko v produkci munice před spojenci NATO. Situace se však údajně dramaticky změnila. Aliance podle generálního tajemníka Marka Rutteho zvýšila tempo a posunula se vpřed, uvádí tisková agentura RBC-Ukraine.
Rutte na fóru NATO v rumunské Bukurešti prohlásil, že svět čelí reálným a dlouhodobým hrozbám, z nichž hlavní zůstává válka Ruska proti Ukrajině.
Zdůraznil také, že nebezpečí, které Rusko představuje, nezmizí ani po skončení války, protože tato země bude i nadále destabilizujícím faktorem v Evropě i ve světě. Upozornil, že Rusko nejedná samo, spolupracuje s Čínou, Severní Koreou, Íránem a dalšími státy a rozšiřuje spolupráci v oblasti obrany na bezprecedentní úroveň. Tyto země se podle generálního tajemníka připravují na dlouhodobou konfrontaci a snaží se podkopat globální pravidla.
Rutte řekl, že země NATO již disponují nejmodernějšími systémy, které jim zajišťují převahu. Je však podle něj zapotřebí zvýšit objem výroby a zrychlit dodávky. „V oblasti munice se nám již daří obrátit trend. Ještě donedávna Rusko vyrábělo více munice než všechny členské státy NATO dohromady,“ poznamenal.
Na území Aliance se podle Rutteho otevírají desítky nových výrobních linek, rozšiřují se stávající kapacity a objem výroby zbraní je nejvyšší za posledních deset let.
„Dosahujeme lepších výsledků než za poslední desítky let. Musíme na tomto pokroku stavět i v dalších oblastech, od špičkové protivzdušné obrany až po levné stíhačky pro zachycování dronů,“ uzavřel Rutte.