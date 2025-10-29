NATO v říjnu sestřelilo dron nad americkými kasárnami v Estonsku


Síly Severoatlantické aliance 17. října zaznamenaly dva neidentifikované drony v blízkosti vojenských kasáren Reedo na jihu Estonska. Jeden z nich se jim podařilo sestřelit, píše estonský web EER.

„Spojenci zaznamenali drony letící v bezprostřední blízkosti areálu 2. pěší brigády 17. října v 16:30, z nichž jeden byl zneškodněn pomocí protidronové pušky,“ uvedla pro deník Postimees mluvčí velitelství estonských ozbrojených sil (EDF) Liis Vaksmannová.

Podle Vaksmannové se ozbrojené síly ve spolupráci s estonskou policií a pohraniční stráží pokusily sestřelený dron najít, avšak v oblasti, kam měl dopadnout, se jej nepodařilo lokalizovat. „EDF se k bezpečnostním incidentům tohoto typu podrobněji nevyjadřuje,“ dodala mluvčí.

Kasárna Reedo jsou sídlem páté eskadrony sedmého pluku jízdního vojska (5–7 CAV) americké armády, tedy obrněné průzkumné jednotky.

Neznámé drony narušují stále častěji vzdušný prostor po celé Evropě. Mnohé země připravují úpravy zákonů o zásazích proti bezpilotním letounům tak, aby armády mohly sestřelit drony nad kritickou infrastrukturou.

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Izraelská armáda od úterý zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců včetně 35 dětí. S odkazem na civilní obranu v Gaze to uvedla agentura AFP. Podle izraelské armády nicméně příměří stále platí.
07:28Aktualizovánopřed 3 mminutami

Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv

Mali uzavřelo všechny školy a univerzity kvůli nedostatku pohonných hmot. Africká země čelí od počátku září blokádě dovozu paliv zavedenou tamními džihádisty. Americká i česká diplomacie vybízí své občany, aby Mali opustili. Bezpečnostní situace v zemi se zhoršuje po odchodu západních vojáků.
před 20 mminutami

Extrémní kvůli klimatické změně. Melissu posílilo nebývale teplé moře

Hurikán Melissa, který prochází Karibikem, má extrémní vlastnosti. Protože odebírá energii z výjimečně teplé mořské vody, má rekordní sílu i rychlost větru. To může mít na karibských ostrovech ničivé dopady.
před 41 mminutami

USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států amerických snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Severoatlantické aliance, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca.
před 49 mminutami

NATO v říjnu sestřelilo dron nad americkými kasárnami v Estonsku

Síly Severoatlantické aliance 17. října zaznamenaly dva neidentifikované drony v blízkosti vojenských kasáren Reedo na jihu Estonska. Jeden z nich se jim podařilo sestřelit, píše estonský web EER.
před 57 mminutami

V Dillí se snaží o umělý déšť, který by ulevil od smogu

Úřady v Dillí v úterý podnikly experiment, při kterém se nad městem, jehož obyvatele dusí smog, pokusily uměle vyvolat déšť. Letadlo v mracích nad některými čtvrtěmi indické metropole rozptýlilo chemikálie, které mají kromě deště pročistit ovzduší.
před 1 hhodinou

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu, zhruba 750 tisíc lidí se již evakuovalo do výše položených oblastí. Předtím se živel prohnal přes Jamajku. Podle tamních úřadů zůstal jihozápad ostrova pod vodou. Na pět set tisíc lidí se ocitlo bez elektřiny. Silné srážky doprovázené poryvy větru o rychlosti téměř 300 kilometrů za hodinu napáchaly škody na domech, nemocnicích i veřejné infrastruktuře.
04:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump přiznal, že mu třetí prezidentskou kandidaturu zakazuje zákon

Americký prezident Donald Trump připustil, že mu třetí prezidentskou kandidaturu zakazuje zákon. Jeho středeční slova naznačují podle agentury Reuters odklon od možnosti, že se bude ucházet o znovuzvolení v roce 2028. To dosud odmítal vyloučit.
05:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami
