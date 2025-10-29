NATO v říjnu sestřelilo dron nad americkými kasárnami v Estonsku

Síly Severoatlantické aliance 17. října zaznamenaly dva neidentifikované drony v blízkosti vojenských kasáren Reedo na jihu Estonska. Jeden z nich se jim podařilo sestřelit, píše estonský web EER.
„Spojenci zaznamenali drony letící v bezprostřední blízkosti areálu 2. pěší brigády 17. října v 16:30, z nichž jeden byl zneškodněn pomocí protidronové pušky,“ uvedla pro deník Postimees mluvčí velitelství estonských ozbrojených sil (EDF) Liis Vaksmannová.
Podle Vaksmannové se ozbrojené síly ve spolupráci s estonskou policií a pohraniční stráží pokusily sestřelený dron najít, avšak v oblasti, kam měl dopadnout, se jej nepodařilo lokalizovat. „EDF se k bezpečnostním incidentům tohoto typu podrobněji nevyjadřuje,“ dodala mluvčí.
Kasárna Reedo jsou sídlem páté eskadrony sedmého pluku jízdního vojska (5–7 CAV) americké armády, tedy obrněné průzkumné jednotky.
Neznámé drony narušují stále častěji vzdušný prostor po celé Evropě. Mnohé země připravují úpravy zákonů o zásazích proti bezpilotním letounům tak, aby armády mohly sestřelit drony nad kritickou infrastrukturou.