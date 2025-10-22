Evropské armády budou mít větší pravomoci zakročit proti dronům

Další evropské země připravují úpravy zákonů o zásazích proti bezpilotním letounům. Mění je tak, aby armády mohly sestřelit neznámé drony nad kritickou infrastrukturou. Po Německu ke kroku přistoupí i Velká Británie – zatím se to bude týkat vojenských základen. Později by ale vojáci mohli zasahovat třeba i na letištích.
Drony narušují stále častěji vzdušný prostor po celé Evropě. A i když se nové pravomoci budou vztahovat jen na vojenské oblasti, počítá vláda s možným rozšířením i na další místa.
První z možností jsou letiště. Na začátku října uvázly tisíce lidí v Mnichově, kde drony zastavily leteckou dopravu. Předtím se objevily v Dánsku, Norsku nebo Belgii. A dvě desítky ruských bezpilotních letounů pronikly v polovině září do Polska. Evropská unie se proto chystá mít do roku 2027 systém ochrany proti dronům.
„Každá země je v ohrožení. Každý členský stát by měl investovat do systému proti dronům a schopností zasáhnout pozemní cíle,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Evropská obezřetnost
Drony se loni v listopadu dostaly až k britským vojenským základnám. Nově bude mít britská armáda možnost, jak případnou hrozbu rychle zastavit. „Pracujeme na revizi zákona tak, aby bylo možné sestřelit a identifikovat drony nad britskými vojenskými základnami,“ uvedl britský ministr obrany John Healy.
Účinnější ochranu proti dronům chystá v tuto chvíli také německá armáda. Spolkové ministerstvo vnitra slíbilo připravit novelu zákona o letecké bezpečnosti, která by armádě umožnila drony v případě bezpečnosti i sestřelovat.
Polsko chce jít ještě dál a drony sestřelovat – bez svolení NATO nebo Evropské unie – i nad územím Ukrajiny. Jeden takový, kterým Rusko zaútočilo na Kyjev, přivezl polský ministr zahraničí Radosław Sikorski až do Westminsteru.
Ve Spojeném království je možnost drony zneškodňovat ve vzduchu součástí hlubší revize obrany. Vláda na vývoj a výrobu vlastních bezpilotních letounů vyčlenila další dvě miliardy liber. Armáda má být právě díky nim nejen bojeschopná, ale také až desetkrát účinnější, než je teď.
