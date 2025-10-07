Eliminovat drony bude moci nově i ostraha kritické infrastruktury

Policie, armáda i bezpečnostní rada státu nyní řeší modernizaci protidronových systémů. Bezpečnostní rada státu kvůli tomu zřídila pracovní skupinu. Ta doporučuje využít zkušenosti zdejších i zahraničních firem, které už teď chrání jaderné elektrárny nebo letiště. Pravomoc eliminovat bezpilotní stroje mají kromě policistů a vojska nově dostat i složky zajišťující bezpečnost kritické infrastruktury. Podle prezidenta Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakuba Karase zabezpečení v komplexním měřítku nyní neustále chybí. Dobrým příkladem je dle něj Polsko, které využívá nejmodernější techniku k zabezpečení východních hranic. Nabídky českých firem teď vyhodnocuje i pracovní skupina řízená Bezpečnostní radou státu.
