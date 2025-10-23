Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

Litevský vzdušný prostor ve čtvrtek na 18 vteřin narušily dva ruské vojenské letouny, uvedla podle agentury Reuters litevská armáda. V reakci vzlétly španělské stroje Eurofighter Typhoon, které jsou v regionu nasazeny v rámci mise Severoatlantické aliance pro ochranu vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska a Estonska NATO Baltic Air Police. Tito tři členové aliance bojová letadla nevlastní.
Ruský bojový letoun Su-30 a tankovací letoun Il-78 byly podle litevské armády možná na cvičné misi, během které trénovaly doplňování paliva. Narušily při tom litevský vzdušný prostor ze směru Kaliningradské oblasti, uvedla armáda a dodala, že se to stalo kolem 17:00 SELČ.
Agentura DPA napsala, že litevský prezident Gitanas Nauseda incident označil za „jasné porušení mezinárodního práva a územní integrity Litvy“. Případ podle něho znovu ukázal, že je potřeba posílit protivzdušnou obranu. Oznámil také, že litevské ministerstvo zahraničí si kvůli narušení vzdušného prostoru předvolalo zástupce ruského velvyslance.
Litevská premiérka Inga Ruginienéová ujistila, že situace je plně pod kontrolou. Vícero zemí NATO a Evropské unie v poslední době hlásilo narušení svého vzdušného prostoru cizími drony. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci NATO.
Zřejmě nejzávažnější takový incident ohlásilo v polovině září Polsko, nad jehož území pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů. Kvůli jejich likvidaci zasahovaly vzdušné síly spojenců. Jen o několik dnů později vzdušný prostor Estonska narušily tři ruské stíhačky MiG-31, které v něm setrvaly dvanáct minut.